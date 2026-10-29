Buna göre Norveçli oyuncu ile Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih arasında son yıllarda birçok kez temas kuruldu. Ancak bilindiği üzere transfer hiç gerçekleşmedi. Ödegaard'ın 2014 yılında, henüz 15 yaşında sıra dışı bir yetenek olarak Bayern Münih'in A takımıyla birkaç deneme antrenmanına çıktığı belirtiliyor. O dönemde Münih ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola'ydı. Ancak merkez orta saha oyuncusu sonunda Bayern Münih yerine Real Madrid'e transfer olmayı seçti.

On yılı aşkın bir süre sonra, artık Arsenal'de oynayan Ödegaard mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bu nedenle adı sık sık ayrılık söylentilerine karışıyor. Arsenal yönetimi de bunun farkında.

Ödegaard için Bayern'e fırsat doğar mı? Arsenal sözleşmesini erkenden uzatmak istiyor

Londra ekibinin 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini 2028 sonrasına uzatmak için perde arkasında çalışmaya başladığı öne sürülüyor. Kulübün, kaptanının sözleşmesinin son yılına girmesini kesinlikle istemediği belirtiliyor. Sky ise sözleşme uzatma konusunda ilk gayriresmî görüşmenin yapıldığını aktarıyor.

Anlaşma sağlanmazsa Arsenal, yaz aylarında oyuncuyu satmayı değerlendirebilir. Habere göre birçok Avrupalı üst düzey kulüpten şimdiden talepler geldi. Dolayısıyla Arsenal kilit oyuncusunu takımda tutmak istese de olası bir ayrılık gündemde.

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Bayern Münih'in ise şu anda merkez orta sahada acil bir takviye ihtiyacı yok. Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari ve Lennart Karl gibi oyuncularla Münih ekibi bu mevkide oldukça güçlü bir kadroya sahip. Bu nedenle Ödegaard transferi öncelikler arasında yer almıyor. Oyuncunun ise gelecekte Münih'e transfer olmaya "sıcak" baktığı belirtiliyor.

Ödegaard, 2021'de Arsenal'e önce kiralık olarak katıldı. Londra ekibi daha sonra yaklaşık 35 milyon euro karşılığında bonservisini aldı. Norveçli oyuncu, teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde kısa sürede kilit isimlerden biri hâline geldi ve ardından kaptanlığı üstlendi. Geçen sezon Arsenal'i, 2003/04'teki efsanevi "Yenilmezler" sezonundan bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna taşıdı. Ödegaard, Arsenal formasıyla bugüne kadar çıktığı 248 resmî maçta 46 gol ve 47 asist kaydetti.