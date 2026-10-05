"Bence City ağır şekilde cezalandırılmalı. Küme düşürülmeleri gerekiyor" diyen Marsch, 2024'ten bu yana Kanada Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görev yapıyor ve Guardian'a konuştu.

Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Premier League'de Leeds United'da görev yapan ABD'li çalıştırıcı, City'nin karşı karşıya olduğu ciddi suçlamalarla ilgili olarak şu vurguyu yaptı: "Bunu herkes biliyordu."

Premier League, eylül ayı sonunda resmi olarak, City'nin yürürlükteki finans kurallarını ihlal ettiği çok sayıda suçlamada suçlu bulunduğunu açıklamıştı. Daha önce The Athletic'in bir haberinde City'nin 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Manchester City neyle suçlanıyor?

İngiliz devi, yıllar boyunca gerçek mali durumunu gizlemiş olmakla suçlanıyor. Buna göre gelirlerin gerçekte olduğundan daha yüksek, giderlerin ise daha düşük beyan edildiği öne sürülüyor. Marsch da bu kapsamda 2022 yazına döndü.

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"O dönemde biz (Leeds, editör notu) ve Manchester City, kâr ettiğini açıklayan iki takımdık. Bizim durumumuz doğruydu çünkü Raphinha'yı (58 milyon euroya Barcelona'ya, editör notu) ve Kalvin Phillips'i (49 milyon euroya City'ye, editör notu) sattık" diyen Marsch, şöyle devam etti: "Ama City bunu söylediğinde kendi kendime, 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu bir şaka mı?' dedim. Erling Haaland'ı 60 milyon euroya aldıklarını söylediklerinde de, 'Tabii, kesin' diye düşündüm. Yani orada tutarsızlıklar olduğunu biliyordum ama ne yapabilirsiniz ki? Sadece omuz silkerek 'Futbol böyle işte' diyorsunuz."

Manchester City'yi hangi cezalar bekliyor olabilir?

City'nin ihlaller nedeniyle nasıl bir cezaya çarptırılacağı henüz tamamen belirsizliğini koruyor. Yüksek para cezaları ya da transfer yasağı söz konusu olabilir, en kötü senaryoda ise Marsch'ın talep ettiği gibi on kez İngiltere şampiyonu olan kulüp zorunlu küme düşürme cezası alabilir.

Geçen haftanın sonunda City, karara karşı "kapsamlı bir itiraz" başvurusunda bulunduğunu açıklamıştı. Skyblues tarafından yayımlanan açıklamada, "Kulüp, raporun hukuk, ilkeler ve olgular açısından birden fazla nedenle açık ve önemli hatalar içerdiği ve bu nedenle güvenilir olmadığı yönünde güçlü bir kanaat taşımaktadır" denildi.