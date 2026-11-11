Marcus Thuram’ın sakatlanmasının ardından Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi, teknik direktör Zinedine Zidane tarafından Fransa A millî takımına ilk kez çağrıldı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, İtalya ve Türkiye’ye karşı oynanacak maçlarda ilk kez millî formayı giymek için büyük bir fırsat yakaladı.

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Zidane, Bournemouth’un genç hücum oyuncusuna yöneldi

Kroupi, Fransa millî takımına ilk kez davet edildi. Teknik direktör Zidane, fiziksel bir sorun nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kalan Thuram’ın yerine doğrudan 20 yaşındaki oyuncuyu seçti.

Kroupi, bu sezon şu ana kadar Bournemouth formasıyla yalnızca üç Premier League maçına çıktı. A millî takıma beklenmedik şekilde yükselmesi, genç hücum oyuncusunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası. Forvet, İngiltere’ye kalıcı transferini gerçekleştirmeden önce Fransa’nın yaş kategorilerindeki millî takımlarında etkileyici performanslar sergilemişti. Şimdi Zidane’ın yönetiminde en üst seviyede çok daha büyük bir sınavla karşı karşıya.

Aile için bir rüya anı

Millî takım daveti, özellikle oyuncunun son dönemde yaşadığı fiziksel sorunlar göz önüne alındığında Kroupi ailesini büyük bir sürprizle karşıladı. Babası, eski Fildişi Sahili millî futbolcusu ve Lorient forveti Eli Kroupi, Zidane’dan bir telefon beklemediklerini itiraf etti.

Kroupi’nin babası Ouest-France’a şunları söyledi: “Sakatlıktan yeni döndüğü için bunu pek beklemiyorduk. Bu bir rüya. Yaş kategorilerinden bu yana yaptıkları ve geçen sezon gösterdiği performans düşünüldüğünde bu bir ödül. Bunu hak etti mi? Buna karar vermek bana düşmez. Ama teknik direktörün onu araması güzel bir şey.”

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Gerçek değerini göstermeye hazır

Kroupi, iki sezon önce Lorient’den Bournemouth’a transfer oldu ve Premier League’in zorlu ortamında kendine yer edinmek için çetin bir yolculuğa çıktı. Hücum oyuncusu, millî maç arası boyunca Zidane’ı etkilemek için önüne çıkan bu beklenmedik fırsatı değerlendirmeye kararlı.

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Babası, 20 yaşındaki oyuncunun Fransa A millî takım kampındaki yoğun baskıyla başa çıkabilecek zihniyete sahip olduğundan emin. Forvetin kendisini sahada göstereceğine inanıyor.

Babası sözlerine şöyle devam etti: “Bu ilk kampta neler yapabileceğini yalnızca Junior biliyor. Yanıt sahada verilecek ama o nereye gitmek istediğini biliyor.”

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Forveti İtalya ve Türkiye bekliyor

Fransa iki önemli maça hazırlanırken Kroupi de millî takım arkadaşlarına katılacak. Antrenmanlarda Zidane’ın dikkatini çekmek ve ülkesi adına ilk A millî maçına çıkmak için sabırsızlanıyor.

Fransa, 12 Kasım’da İtalya ile karşılaşacak. Bu maç, Bournemouth’un genç oyuncusu için üst düzeyde zorlu bir ilk sınav olabilir. İtalya karşısında forma giymezse yalnızca üç gün sonra ikinci bir fırsat bulabilir.

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Zidane’ın ekibi, mevcut millî maç arasını 15 Kasım’da Türkiye karşısında tamamlayacak. Kroupi, İngiltere’nin güney kıyısına A millî takımda forma giymiş bir oyuncu olarak dönmeyi çok istiyor.