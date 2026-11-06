Raphinha'nın Kasım 2026 uluslararası ara döneminde Brezilya Milli Takımı'nı temsil etmek üzere davet edilmesi, Brezilya Milli Takımı'nın Singapur'da iki hazırlık maçı oynamaya karar vermesinin ardından Barcelona'da bir öfke dalgasına yol açtı. Eleştiriler oyuncuya, Brezilya Futbol Federasyonu'na ve hatta Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"ya yöneldi.

Katalan "RAC1" radyosunda Àlex Barissé'nin sunduğu "Tu Dirás" programında gazeteci Joan Pocuy, Raphinha'nın Brezilya ile forma giymek üzere davet edilmesi kararını tartıştı ve oyuncunun iki hazırlık maçını oynamak üzere Singapur'a gitmesine, özellikle geçmiş ara dönemlerde yaşadığı sakatlığın ardından, şiddetle karşı çıktı.

Pocuy, "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Brezilya ile hazırlık maçları oynamak için Singapur'a gitmenin hiçbir anlamı yok. Raphinha'nın son üç uluslararası ara dönemde sakatlanmasının ve ardından aynı şeyin tekrarlanmasının hiçbir anlamı yok. Bunun önemli olmadığını ve Ancelotti'nin onu nasıl idare edeceğini bildiğini söylemenin hiçbir anlamı yok... Bu adamla ilgili hiçbir şeyin mantığı yok."

Gazetecinin eleştirileri Raphinha'nın davet edilmesiyle sınırlı kalmadı; ayrıca ondan Barcelona'nın kaptanlık pazubandının alınmasını talep etti ve Brezilya ile forma giymesinin Katalan kulübü için yeni bir krize yol açabileceğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Ben şahsen Raphinha'dan kaptanlık pazubandını hemen alırdım. Sakatlanıp döndüğünde ve oynayamadığında... sanki Barcelona oyuncuları milli takımlarıyla oynasınlar diye elinde tutuyor gibi."

Öfkeli bir tonla ekledi: "Bu bir rezalet! Bu bir soygun! Bu dayanılacak bir şey değil! Bu ara dönemin de, öncekinin de, bu adamın şimdi Brezilya ile gitmesinin de hiçbir anlamı yok. Uluslar Ligi oynamasının da hiçbir anlamı yok... Bu bir delilik! Allah aşkına."

Bu eleştiriler, Raphinha'nın Barcelona içindeki durumunun hassasiyeti göz önüne alındığında, özellikle önceki uluslararası ara dönemlerde sakatlıklar yaşamasının ardından geliyor; bu durum, oyuncunun Brezilya ile Singapur'a gitme kararını kulübe yakın bazı medya seslerinin tartışma konusu haline getirdi.

Raphinha, dün perşembe günü Barcelona ile sözleşmesini yenilemesinin hemen öncesinde şu açıklamayı yapmıştı: "Ancelotti, bir teknik direktör olarak, oyun süresinin dağıtılması gerektiğinin ve sakatlığın, özellikle Brezilya Milli Takımı'yla, farkında. Konuştuk, bir sakatlıktan iyileşiyorum, durumum çok iyi ama tam olarak fit değilim. Barcelona taraftarlarının endişelenmesine gerek yok, iyi bir fiziksel durumda olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum."