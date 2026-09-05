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FC Bayern MünchenGetty Images
Marko Brkic

Çeviri:

"Bu bir noktada sıkıcı hâle geliyor": Schalke patronu, Bayern Münih'in üstünlüğü nedeniyle Bundesliga'da devrim istiyor

Bundesliga
Bayern Münih
Schalke 04

FC Bayern Münih’in Bundesliga’daki uzun yıllara dayanan hakimiyeti, uzun zamandır birçok rakibinin gözüne batıyor.

Bu nedenle Bundesliga'ya yeni yükselen FC Schalke 04'ün denetim kurulu üyesi Axel Hefer, ligi kendi bakış açısına göre yeniden daha heyecanlı ve dengeli hale getirmek için bir öneri ortaya attı.

"Oğlum 13 yıllık hayatında sadece bir kez farklı bir şampiyon gördü, bu da bir noktadan sonra sıkıcı oluyor" diyen Hefer, Bild'e verdiği röportajda, "Bence Bayern'in de oyun formatı üzerine düşünmek konusunda büyük bir çıkarı olmalı. Bir yandan her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynasınlar, diğer yandan da lige biraz daha fazla heyecan gelsin" ifadelerini kullandı.

Schalke patronu Hefer, Bundesliga'da farklı bir oyun formatı istiyor

Hefer'e göre rekortmen şampiyonun aşırı hakimiyeti "futbol ürününe" zarar veriyor. Bu nedenle mevcut lig formatının değiştirilmesi ve rekabete yeniden daha fazla heyecan getirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmeye katılan Bayern Başkanı Herbert Hainer ise buna kesin bir dille karşı çıktı. Hefer'in bir playoff sistemini kastetmesi halinde, buna sıcak bakmadığını belirten Hainer, "34 maç gününün ardından zirvede olan takım Almanya şampiyonu olmalı" dedi. Hainer, örnek olarak Bayern'in normal sezonun en iyi takımı olmasına rağmen playofflarda şampiyonluğu Alba Berlin'e kaptırdığı geçen sezonki Basketbol Bundesliga'yı gösterdi.

Aynı zamanda Hainer, Bundesliga'yı olduğundan daha kötü göstermemek gerektiği konusunda uyardı. "İki yıl önce Leverkusen şampiyonluğu kutladı, ayrıca uluslararası kupalara katılım mücadelesi ya da kümede kalma savaşı da her zaman çekişmeli geçiyor."

Herbert HainerGetty Images

Bayern hakimiyeti: Hainer ile Hefer bir noktada hemfikir

Hefer ise buna karşı çıkarak, kendisi için belirleyici olanın farklı bir ölçüt olduğunu açıkça dile getirdi. "Size kulak verdiğimde, Sayın Hainer, bu noktada temelde farklı bir bakış açısına sahip olduğumuza inanıyorum. Biz insanları heyecanlandırmayı kendimize ilke edindik, bu bizim en temel kredomuz." Hefer'e göre heyecan, insanın aslında henüz garanti olmayan bir şeyi başarmasıyla ortaya çıkar.

Sonunda Hainer, Hefer'e bir noktada katıldı: "Haklısınız, burada bir çelişki var: Ben her yıl şampiyon olmak istiyorum!"

Cumartesi günü FC Schalke 04 ile FC Bayern, Bundesliga'da karşı karşıya gelecek (başlama saati: 18.30).

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