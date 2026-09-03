Forvet Nicolas Jackson'ın kiralık döneminin sona ermesi, Säbener Straße'deki yöneticileri harekete geçmeye zorladı. Eberl'in, DFB-Pokal'da VfL Osnabrück deplasmanında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından açıkladığı üzere, burada asıl ön planda olan konu Jamal Musiala'nın sağlık sorunları değildi. Eberl, "Nicolas Jackson'ı kaybettik, kiralık anlaşması sona erdi. Bu yüzden Jamal'den bağımsız olarak hücum hattına bir oyuncu almak istediğimiz bizim için netti. Plan buydu" dedi.

Takviye arayışında Münih ekibinin ilk olarak radarına Gordon girdi. 52 yaşındaki isim, "İlk olarak Anthony Gordon için girişimde bulunduk. Bir noktadan sonra bu bize fazla pahalı geldi" itirafında bulundu. İngiliz oyuncu daha sonra 80 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti ve bu da rekortmen şampiyonu yeniden düşünmeye sevk etti.

Bunun yerine gözler, Osnabrück karşısında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Ismael Saibari'ye çevrildi. Faslı milli futbolcu, özellikle farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Bayern'i etkiledi.

Eberl, o dönemdeki iç değerlendirmeleri şöyle anlattı: "Ardından Ismael ile birlikte elimizde çok güçlü bir aday vardı ve onun Gordon'dan biraz farklı olduğunu söyledik. Sadece kanatlarda değil, önde dört pozisyonda oynayabiliyor. Sonra bunun gerçekten çok iyi uyabileceği hissine kapıldık."

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Harry Kane ile sözleşme uzatma: Max Eberl ne dedi?

Transfer pazarlığında zamanlama da önemli bir faktördü. Faslı oyuncunun transferi, Dünya Kupası'ndaki maçlarından önce tamamlanabildi. Eberl özellikle bu noktayı vurgulayarak, "Brezilya maçından önce işin tamamlanmış olmasından dolayı çok ama çok mutluyuz" dedi. Söz konusu Dünya Kupası grup maçında Selecao'ya karşı forma giyen Saibari, değerini hemen ortaya koydu ve bir gol attı.

Saibari dosyasının dışında sportif direktör, kulübün Harry Kane ile planlanan sözleşme uzatması hakkında da konuştu. İngiliz milli santrforun yeni sözleşmesindeki mürekkep henüz kurumamış olsa da, Eberl iyimser konuştu.

Eberl, "Tıpkı maçların önce oynanması gerektiği gibi, görüşmelerin de önce yapılması gerekir" dedi. İki tarafın müzakere pozisyonlarının birbirine yakın olduğunu belirten Eberl, "İki taraf da istiyor, bu yüzden olacaktır. Ben iyimserim" ifadelerini kullandı.