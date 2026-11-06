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Miroslav Klose, Niclas Füllkrug'un Almanya millî futbol takımına dönüşünü yerinde buluyor.

"Ben de 38 yaşıma kadar oynadım ve 36 yaşımda dünya şampiyonu oldum", diyen ikinci lig ekibi 1. FC Nürnberg'in teknik direktörü, RTL/Sky Sport'a verdiği röportajda "Yani sanırım ben mükemmel bir örneğim" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Füllkrug, Almanya millî takımı teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından 13 Kasım'da Sırbistan'da ve üç gün sonra Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrılmıştı.

Füllkrug son millî maçına Haziran 2025'te çıktı. Ancak hücum oyuncusu, yazın Werder Bremen'e döndüğünden beri yükselişe geçti ve dokuz golle şu anda Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede. Millî takımın 71 golle en golcü oyuncusu olan Klose, "Niclas, oyunumuza katkı sağlayan birçok özelliğe sahip" dedi.

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"Gol atıyor, sahada varlığını hissettiriyor ve performansıyla öncülük ediyor", diye ekledi 48 yaşındaki Klose: "Bunlar, 'İşte bir millî takım oyuncusu' dedirten özellikler."