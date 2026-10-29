Carlos Tevez, Manchester United'dan Manchester City'ye yaptığı ve büyük tartışma yaratan şehir içi transferine yol açan koşullar hakkında sonunda sessizliğini bozdu. Arjantinli forvet, futbol dünyasını şaşkına çeviren bu transferin başlıca nedeninin efsanevi teknik direktör Sir Alex Ferguson ile arasındaki güven ilişkisinin bozulması olduğunu öne sürdü.

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Old Trafford'da tutulmayan sözler

Tevez, Old Trafford'da başarılı geçen iki yıllık kiralık döneminin ardından 2009'da Manchester'ın diğer yakasına geçti. United'ın hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu ancak kulüp, onu kalıcı olarak kadrosunda tutmak için gereken bedeli ödemeyi sonunda reddetti.

Arjantinli forvet daha sonra Manchester City'ye katıldı ve üçüncü Premier League şampiyonluğunu kazandı. Eski kulübüyle ilişkisi gergin kalmaya devam etti. Bu durum, City'nin 2012'deki kupa kutlamalarında üzerinde 'RIP Fergie' yazan bir pankart taşımasıyla da hafızalara kazındı.

Ferguson tarafından değer görmediğini hissetti

Rio Ferdinand Presents kanalında konuşan Tevez, ayrılığına yol açan süreci anlattı. "İki yıllık kiralık dönemden önce benimle konuştular. Sonrasında, iyi oynarsan bir yılın ardından sözleşmenin bedelini öderiz, dediler" ifadelerini kullandı. "Fergie bana, 'Carlos, şimdi sözleşmenin bedelini ödeyeceğim ve Manchester'da kalacaksın' dedi. Takım sezon öncesi hazırlıklarına gitti.

"Fergie'yle bu konuşmamı hatırlıyorum. 'Berbatov için ödeme yapacağım ama sen endişelenme, seni de satın alacağım ve sözleşmeni yapacağız' dedi."

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Zaman geçip kalıcı anlaşma gerçekleşmeyince Tevez, kasıtlı olarak geri plana itildiğini hissettiğini söyledi: "Bence Ferguson'ın, konuştuğumuz günden itibaren sözünü tutmak için altı aya kadar zamanı vardı. Ama tutmadı. Aksine, beni yedek kulübesinde bırakmaya başladı. Benim gözümde, değerimi düşürebilmek için beni kenara itmeye başladı. Beni en çok inciten de buydu."

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Tevez, taraftarların bu önemli arka planı bilmemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. "Benim için insanların bunu anlaması önemli" dedi. "Fergie'nin benimle konuşmasını ya da perde arkasında yaşananları bilmiyorlar. Bence insanlar Fergie'yle aramızda ne olduğunu anlamıyor."

Hayal kırıklığı ve intikam arayışı

Tevez, tartışmalı ayrılığına rağmen Old Trafford kulübüne hâlâ sevgi beslediğini kabul etti. Ferdinand ise eski takım arkadaşının duygularını paylaştı ve Arjantinlinin ayrılığının, 2013'ten bu yana Premier League kupasını kazanamayan United'ı adeta 'bitirdiğini' söyledi.

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Tevez, yaşananların kendisini duygusal açıdan çok yıprattığını itiraf etti. "Benim için zordu Rio" diye ekledi. "Zordu çünkü United'a kalbimi verdiğimi hissediyordum. Ama karşılığında aynısını hissetmedim. Aynısını hissetmedim çünkü hatırlarsan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Ligi kazandık ve sonra değerimi düşürmek için bir oyuncu getirdiler. Ben de ilk aylarda aynı şekilde devam ettim. İkinci yılın ikinci aylarında, diyelim. Ama ikinci, ikinci aya gelindiğinde artık hiçbir şey bilmek istemiyordum."

Sonuçta Etihad Stadyumu'na transferinin ardındaki motivasyon intikamdı. Tevez şöyle ekledi: "United'da harika zaman geçirdim. Diğer takım City, benim için bir intikam gibiydi. Verdiğimin karşılığını alamadım."

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Teknik direktörlük kariyeri

Tevez, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe geçti. Son olarak ülkesi Arjantin'de Talleres'i çalıştırdı.

Manchester United ise Ferguson sonrası dönemin uzun vadeli etkileriyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Kulüp, Tevez'in sonu kötü biten ancak son derece başarılı geçen United döneminde sahip olduğu yerel ligdeki üstünlüğünü yeniden ele geçirmek için hâlâ çabalıyor.