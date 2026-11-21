Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının İspanya'ya karşı oynayacağı Uluslar Ligi çeyrek finalinde intikam arzusuyla hareket etmeyeceğini vurguladı. Efsane isim, cuma günü yapılan kura çekiminin ardından takımını son dünya şampiyonuyla oynayacağı iki maçlık zorlu eşleşmeye hazırlıyor.

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Çeyrek finalde dev eşleşme

UEFA Uluslar Ligi eleme turu kura çekimi dikkat çekici bir eşleşme ortaya çıkardı: Zidane'ın çalıştırdığı Fransa, son Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya ile karşılaşacak. Grubunu lider bitiren Fransa daha elverişli bir yol umuyordu ancak son dönemde kendisini en çok zorlayan rakibiyle eşleşti. İki maçlık eşleşme, Zidane'ın millî takımın başına geçmesinden bu yana karşılaşacağı en önemli taktik sınav olacak. Maçların takvimi de belli oldu: İlk karşılaşma 25 Mart'ta Valensiya'da, belirleyici rövanş ise üç gün sonra Stade de France'ta oynanacak.

İki ülke arasındaki geçmiş sonuçlar, Fransa'yı zorlu bir görevin beklediğine işaret ediyor. Fransa, komşusu İspanya karşısında zorlandı. İspanya, iki ülke arasındaki son üç resmî maçın tamamını kazandı. Bunlar arasında EURO 2024 yarı finalindeki kritik 2-1'lik galibiyet ve önceki Uluslar Ligi dönemindeki bol gollü 5-4'lük karşılaşma da yer alıyor. Fransa kadrosunun hafızasında en çok yer eden sonuç ise geçen yaz Dünya Kupası yarı finalinde aldığı net 2-0'lık yenilgi.

Zidane, Dünya Kupası için intikam söylemini reddetti

Zidane, takımının geçmiş yenilgilerin hesabını kapatmak istediği yönündeki söylemi hızla reddederek intikam iddialarını yatıştırdı. Eşleşmenin önemi ve son Dünya Kupası yarı finalinde yaşadıkları acı hayal kırıklığı tartışmasız olsa da teknik direktörlüğe geçen efsane orta saha oyuncusu, kadrosunun geçmişteki hayal kırıklıklarına takılmak yerine yalnızca geleceğe baktığını vurguladı.

“Güçlü bir takımla eşleşeceğimizi biliyorduk. Rakibimiz, son dünya şampiyonu İspanya oldu. Onları çok iyi tanıyoruz ancak son maçlarını da gözlemledik ve tüm bunları ekibimle analiz edeceğiz. Bir turnuvada ileri gitmek için her hâlükârda en iyi takımlarla oynayıp onları elemeniz gerekir”, dedi Zidane. Bu sözleri Foot Mercato aktardı.

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“Bu, Dünya Kupası yarı finalinin intikamı değil; yeni bir oyuncu grubuyla katıldığımız başka bir turnuva. Hedefimiz aynı: Dörtlü finale yükselmek ve Uluslar Ligi'ni kazanmak.”

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Mart ayındaki maçlara hazırlık

Zidane'a göre kadrosunun taktik ve oyuncu bakımından sürekli değişmesi, tamamen yeni bir turnuvanın farklı koşullarıyla birleştiğinde, geçmiş sonuçları ve karşılaşmaları mevcut mücadeleleri açısından önemsiz hâle getiriyor. Takımın başlıca motivasyonunun, karşısındaki rakibin kimliği veya geçmişteki rekabetten ziyade şampiyonluk kupasını kazanmanın büyük itibarı olduğunu vurguladı.

“O zamana kadar, bu güzel mücadele için en iyi kadroyu belirlemek amacıyla kasım ayında bizimle olan oyuncuları ve diğerlerini takip edeceğiz. Hepsinin kulüplerinde önemli maçları olduğunu ve ancak dört ay sonra yeniden bir araya geleceğimizi biliyorum. Yine de mart ayında hazır olmak için bu büyük karşılaşmayı akıllarının bir köşesinde tutacaklarından eminim”, diye devam etti 54 yaşındaki teknik direktör.

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Olası yarı final yolu belli oldu

Finale uzanabilecek olası yol, çeyrek finalin önemini daha da artırıyor. Fransa, İspanya engelini aşarsa Hollanda ile Portekiz arasındaki çeyrek finalin galibiyle karşılaşacak. Bu da mart ayında başarılı olsa bile Fransa'nın Uluslar Ligi şampiyonluğuna giden yolunun zorlu kalacağını gösteriyor; Avrupa'nın birçok güçlü takımı hâlâ şampiyonluk yarışında. Mart ayına geri sayım başlarken futbol dünyası, modern dönemin en başarılı iki futbol ülkesi arasında taktik bir mücadele bekliyor.