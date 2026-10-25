Julian Alvarez'den geçen yaz yaşanan transfer karmaşasının ardından uzlaşmacı bir mesaj. Atletico Madrid'in forveti, yalnızca birkaç ay önce FC Barcelona'ya transfer olmak için ısrarcı davranmasının ardından tutumu için kamuoyu önünde özür diledi. Grev yapacağı bile konuşulmuştu.

"Dünya Kupası sırasında söylediklerim için taraftarlarımızdan özür dilemek istedim. Bu bir hataydı; hem söyleme biçimim hem de zamanlamam yanlıştı" diyen Arjantinli futbolcunun sözlerini Marca aktardı.

"İnsanların öfkesini anlayabiliyorum. Taraftar olsaydım ben de öfkelenirdim. Bana bu kadar destek vermiş olmaları bunu daha da anlaşılır kılıyor. Bu süreçte bana destek olduğu için takıma da teşekkür etmek istiyorum."

Julian Alvarez dikkat çeken röportajında ne söyledi?

Alvarez'in sözünü ettiği ifadeler, Albiceleste'nin Avusturya'yı 2-0 yendiği maçın ardından verdiği röportajdan. 26 yaşındaki oyuncu o röportajda kararlı bir şekilde "Herkes için en iyisi bir transfer. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum!" demişti.

Bu sözler, haftalar süren karşılıklı suçlamaların doruk noktasıydı. Süreç, transfer döneminin sona ermesi ve Atletico yöneticilerinin vetosuyla son buldu. Madrid'de 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Alvarez, Rojiblancos'ta kalmak zorunda kaldı.

Peki Katalonya'ya transfer ihtimali artık tamamen ortadan kalktı mı? Belirsiz. Çünkü Onda Cero ve Mundo Deportivo'nun haberlerine göre Alvarez kısa süre önce menajeri Fernando Hidalgo ile yollarını ayırdı. Nedeni, geçen transfer döneminin gidişatından duyduğu memnuniyetsizlik.

Yanındaki yeni ismin, yazın Rodri'nin Manchester City'den FC Barcelona'ya transferini ayarlayan Pablo Barquero olması bekleniyor. Dolayısıyla Alvarez'in geleceği hâlâ belirsiz; hayalini kurduğu kulübe transfer olma isteği de muhtemelen sürüyor.