Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının Fulham karşısında Premier League’e dönmeye hazırlandığı dönemde gelişmelere ölçülü yaklaşılması çağrısında bulundu. Millî aradan önce alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik adam, yıldız oyuncularını artan dış baskıdan korumakta kararlı.

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Gürültünün ortasında istikrar arayışı

Son dönemde alınan sonuçları değerlendiren Maresca, ölçülü bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. City’nin başındaki ilk Premier League sezonuna olağanüstü bir başlangıç yapan teknik adam, takımını üst üste yedi galibiyete taşıyarak lig tarihinde bir teknik direktörün görevindeki en iyi başlangıca imza atmıştı. Ancak City, millî aradan önce oynadığı sonraki maçlarda üç yenilgi aldı . Bu ara, cumartesi günü Fulham’la evinde oynayacağı maçla sona erecek.

Maresca, “Bir maçı kazanmanızın ya da kaybetmenizin her zaman bir nedeni vardır, buna şüphe yok. Ama bu bir denge meselesi,” dedi. “Maçları kazandığımız başlangıç döneminde kusursuz değildik, son üç maçı kaybettiğimizde de o kadar kötü değildik. Bu yüzden mesele, bu iki durum arasında doğru dengeyi bulmak. Yeni oyuncular ve yeni bir teknik direktörle bunun yaşanması da sürecin bir parçası.”

Maresca, en başarılı sezonların bile nadiren engelsiz geçtiğinin farkında. Taraftarlara, kupa mücadelesinde zorlukların doğal olduğunu hatırlattı. “Önemli bir başarı elde ettiğiniz her sezonda zor anlardan da geçersiniz. Üçleme sezonunda buradaydım ve bazı kötü dönemler yaşadık. Özellikle de bizim durumumuzda olduğu gibi yeni bir teknik direktör ve yeni oyuncularla yeni bir başlangıç yaptığınızda, her şey değişmişken puan kaybetmek normaldir ve sezonun bir parçasıdır.”

Donnarumma’ya destek

Millî arada oyunculara yönelik eleştiriler arttı; özellikle Gianluigi Donnarumma mercek altına alındı. İtalyan kaleci, UEFA Uluslar Ligi’nde millî takımıyla zorlu bir dönem geçirdi. İtalya’nın Fransa’yı 3-1 yendiği maçta yaptığı çok konuşulan bir hatayla Fransa’nın öne geçmesine neden oldu, ardından Belçika karşısında dört gol yedi. Donnarumma, 2026-27 sezonunda Manchester City formasıyla da birkaç maliyetli hata yaptı. Bunlar arasında Aston Villa karşısında Nicolas Jackson’ın gol atmasına yol açan hatası ve RB Leipzig maçında yakın direğini açık bırakarak Ridle Baku’nun dar açıdan gol bulmasına neden olması yer alıyor. Ayrıca City’nin Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 4-2 yenildiği maçtaki performansı nedeniyle eleştirildi.

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Maresca, birinci kalecisine tam destek verdi ; hatalarını kabul ederken şutları kurtarma becerisine dikkat çekti. Maresca, Donnarumma için şunları söyledi: “İyi performans gösterdi. Bence millî takımda oyun kurarken bir hata yaptı. Ama İtalya’da o maçın oyuncusuydu, çok sayıda iyi kurtarış yaptı. Son maçlarda bazı hatalar yaptık. Gigi de bunların içindeydi. Bunun farkında. Umarım artık başka hata yapmaz. Fulham karşısında ilk 11’de başlayacak.”

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Chelsea’den City’ye yaklaşık 125 milyon sterlinlik bir transferle katılan Enzo Fernandez de aynı ölçüde dikkatlerin odağında. Arjantinli orta saha oyuncusu bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 maça çıktı, iki gol atıp bir asist yaptı. Stamford Bridge’den yüksek bir bedelle ayrılmasının ardından performansı yakından inceleniyor.

Maresca sözlerini şöyle sürdürdü: “Enzo sahadayken maçlar kazandık. Biliyorum, bir yenilgi olduğunda hepimiz nedenini arıyoruz ve bazen sebebin şu ya da bu olduğunu düşünüyoruz. Bazen muhtemelen daha fazla dengeye, sahada farklı oyunculara ihtiyacımız oluyor. Bu, maça bağlı. Ama Enzo’yla maçlar kazandık, Enzo’yla maçlar kaybettik. Mesele sadece Enzo değil. Oyunculara ne ödediğimizi kontrol edemem. İnsanlar onun hiçbir zaman hata yapmayacağını düşünebilir. O da bir insan ve bazı hatalar yapacak.”

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City için adım adım ilerleme

Yılın belirleyici dönemine yaklaşılırken Maresca, şampiyonluk yarışı veya 2027’de kazanılabilecek kupalar hakkındaki tartışmalara girmek istemiyor. Manchester City, Premier League tablosunda 21 puanla üçüncü sırada. İkinci sıradaki Brighton’ın bir puan, son şampiyon Arsenal’ın ise altı puan gerisinde. City’nin teknik direktörü, maç maç ilerleme anlayışını benimsedi ve tüm dikkatini dirençli Fulham’ı yenme hedefine verdi.

“Cumartesi günü [Fulham’a karşı] kazanmak benim öncelikli hedefim. Maç maç ilerlemeyi seviyorum,” diyen Maresca, sözlerini şöyle tamamladı: “Şubat ya da mart ayını düşünmeyi sevmiyorum. Sıradaki maça odaklanmayı tercih ediyorum. Marta ve sezon sonuna geldiğimizde nerede olduğumuza bakar, hedeflerimizi belirleriz.”