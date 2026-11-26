Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, takımının dün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Roma ile 2-2 berabere kaldığı maçta bu sezonun en zor gecelerinden birini yaşadığını kabul etti.

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Paris Saint-Germain, turnuvadaki ilk puan kaybını yaşadı. Roma'nın öne geçtiği maçta Fransız ekibi skoru çevirmeyi başardı, ancak konuk ekip, son çeyrekte yedek kulübesinden gelen Donyell Malen'in golüyle beraberliği yakaladı ve Paris Saint-Germain'in tüm kulvarlardaki üst üste 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Fransız ekibi, beşinci haftayı ikinci sırada tamamladı. Zirveyi, ilk beş haftada puan kaybı yaşamayan tek takım olan Real Madrid'e kaptırdı.

“Bu sezonun en zor maçıydı”

Luis Enrique, maçın ardından Fransız sitesi Foot Mercato'nun öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: “Bu maç, başlamadan önce beklediğimiz gibi geçti. Roma'yı tanıyoruz, son derece zor ve çetin bir mücadele oldu. Sürekli baskı yapıyorlar. Hiç şüphesiz bu sezon oynadığımız en zor maçtı.”

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: “Bu gece yaşananlara benzer başka bir maç olmayacak. İşler çok karmaşıktı ve oyuncular büyük bir efor ortaya koydu. Bu maçı kaybedebilirdik ama berabere kaldık ve bir puan aldığımız için mutluyuz.”

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Luis Enrique'nin sözleri, İtalyan ekibi karşılaşma öncesinde lig aşaması puan tablosunda 25. sırada yer almasına rağmen takımının Roma karşısında ne kadar zorlandığını gözler önüne serdi.

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Sakatlıktan dönenlere temkinli yaklaşım

Öte yandan Luis Enrique, bazı Paris oyuncularına, özellikle de sakatlıktan yeni dönenlere neden temkinli yaklaştığını açıkladı.

Ousmane Dembélé maça yedek kulübesinde başladı, 59. dakikada oyuna girdi ve Paris'in ikinci golünü penaltıdan kaydetti. Nuno Mendes ise yorgunluk hissettiği için daha bir saat dolmadan sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

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İspanyol teknik adam, “Nuno Mendes'e gelince, özellikle bu tür bir maçta yüzde 100 hazır değilseniz büyük bir risk alırsınız. Bu yüzden ilk yorgunluk belirtilerinde oyundan çıktı” dedi.

Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: “Ousmane Dembélé'ye gelince, üç günde bir maç oynayacaksak sakatlık riski olmadan oynayabilmesi için toparlanmaya yetecek zamanı bulması gerekiyor. Özellikle sakatlıktan dönen oyuncular konusunda temkinli davranıyoruz.”

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Bu yaklaşım, uzun süre forma giyemeyen bazı kilit isimlerin kademeli olarak geri döndüğü bir döneme denk geliyor. Luis Enrique, aralıksız süren yoğun maç takviminde bu oyuncularla risk almamayı tercih ediyor.

Zabarnyi'ye özel övgü

Luis Enrique, Marquinhos'un yokluğunda Willian Pacho'nun yanında ilk 11'de başlayan ve 31. dakikada Paris'in ilk golünü atan Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi'nin performansını dikkat çekici sözlerle övdü.

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Maç beraberlikle sona ermesine rağmen Paris'in teknik direktörü, 24 yaşındaki oyuncunun gelişiminden son derece memnun görünüyordu: “Sadece bir izleniminiz mi var? Bana göre neredeyse kusursuzdu. Çok zekiydi, fiziksel olarak da güçlüydü. Bu yaşta ulaştığı seviyeyi görmekten çok mutluyum.”

Luis Enrique'nin övgüleri, takıma katıldığından bu yana Paris Saint-Germain'in sistemi içinde giderek daha fazla kendini kabul ettiren Zabarnyi'ye duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.