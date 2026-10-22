Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Arsenal arasında oynanan maç (2-2) sırasında Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Klopp, önce Nicolo Tresoldi'yi Brugge'de izleyeceğini açıkladı. Klopp, DAZN mikrofonuna "Nico harika bir genç. Çok iyi bir gelişim gösterdi ve hâlâ büyük bir gelişim potansiyeli var" dedi. Ardından şu anda çok formda olan diğer Alman forvete değindi: "Niclas Füllkrug Bundesliga'da birbiri ardına goller atıyor ama 33 yaşında. Bu benim suçum değil."

Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir bugünümüz, bir orta vadeli geleceğimiz, bir de uzun vadeli geleceğimiz var. Bugün için elbette işe yarayabilir; orta vadede, hatta belki uzun vadede de. Şimdi bakmamız gerekiyor." Füllkrug'un ileri yaşının kesinlikle bir engel olmadığını da vurguladı: "Lionel Messi az önce, kaç yaşındaydı, 39 ya da 40, bir Dünya Kupası daha oynadı. Demek ki mümkün. Ama öncelikle Niclas'ın geri dönmesine ve şu anki gibi oynamasına seviniyorum. Çünkü fiziksel sorunlar yaşamıştı, her ne sorunu vardıysa. Şu anda hiç olmadığı kadar dinç görünüyor. O yüzden her şey yolunda."

Klopp, Füllkrug'un kasım başındaki kadro seçiminde gündeme gelip gelmeyeceği konusunda açık bir yanıt vermedi. Tecrübeli oyuncunun performansı ise seçilmesi için güçlü bir gerekçe. Yazın Werder Bremen'e dönen 24 kez milli olmuş futbolcu, dönüşünden önce West Ham United ve AC Milan'da iki felaket yıl geçirmişti. Bremen'e döndüğünden bu yana yedi resmî maçta yedi gol attı ve Bayer Leverkusenli Patrick Schick ile birlikte Bundesliga gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

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Sportif direktör Rudi Völler de kısa süre önce Füllkrug'un Almanya Milli Takımı'na dönüşüne kapıyı açık bırakmıştı. Bild gazetesine "Sonuçta belirleyici olan performans ve kararı verecek olan millî takım teknik direktörü" demişti. Füllkrug, Almanya formasıyla son kez Haziran 2025'te Fransa'ya karşı 0-2 kaybedilen maçta sahaya çıktı. O tarihten beri sakatlıklar onu defalarca geriye düşürdü. Bu nedenle İngiltere ve İtalya'daki kısa dönemlerinde de tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi.

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Millî takımda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus da kısa süre önce Füllkrug'un kadroya alınmasını savundu. Sponsoru Interwetten'in bir etkinliğinde, "Çünkü iyi bir insan, seviliyor ve en önemlisi gol atıyor, herkesten fazla gol atıyor. Bunlar gerekçe değilse..." dedi. Ayrıca şu anda rakiplerinin de eksik olduğunu vurguladı: "Elbette böyle bir santrforumuz eksik. Hep genç oyunculardan söz ediyoruz. Ama golleriyle ikna eden ve kendisi için gerekçe sunan tek kişi Niclas Füllkrug." Matthäus'ya göre, son olarak yine sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Kai Havertz gerçek bir santrfor değil. Tim Kleindienst, Borussia Mönchengladbach'ta yeniden sakatlandı; Nick Woltemade ise "formunu arıyor. Jürgen Klopp da bunu görmeli."

Füllkrug ise Almanya Milli Takımı'na dönüşüyle ilgili başlayan tartışmalar hakkında konuşmak istemiyor. Geçen hafta sonu, "Bence medyaya karşı her zaman oldukça saygılıyım. Medyanın da bana saygı göstermeye başlaması hoş olur. Bu konuda konuşmak istemediğimi 44 kez söylediysem artık bu konuyu konuşmamamız hoş olur" dedi.

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Nico Tresoldi neden kadroya alınmayabilir?

Tresoldi'nin (13 resmî maçta dokuz gol) ise gelecek millî takım kampı için henüz gündemde olması beklenmiyor. Alman-İtalyan oyuncu, son dönemde hangi millî takımı seçeceğine ancak gelecek yaz düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar vermek istediğini defalarca açıkça belirtmişti. 22 yaşındaki oyuncu, kökeni nedeniyle İtalya, Almanya ve Arjantin için forma giyebilir. Uluslar Ligi'nde sahaya çıkması ise bu kararı verme şansını elinden alır.

Bu nedenle Klopp, DAZN'a yaptığı açıklamada Tresoldi'ye baskı yapmak istemediğini ima etti. "O genç, karar verebileceği zaman bunu kendisi vermeli. Bizim için de bunda hiçbir sorun yok" dedi. Genel olarak millî takımın "kimsenin peşinden koşmaması" gerektiğini de söyledi. Ancak bunun "Tresoldi'yi kastederek söylenmediğini" belirtti.