Bir Fransız gazetesinin haberleri, Fransa Milli Takımı'nın temellerini sarsan tehlikeli bir dosyayı açtı. Bu dosyanın kahramanı bir futbolcu değil, yirmi yıldan fazla süredir "Horozlar"ın soyunma odasındaki en güvenilir adam olan eski güvenlik şefi, lakabı "Momo" olan Mohamed Sanhadji. Bugün, başta Kylian Mbappé olmak üzere milli takım yıldızlarından yüz binlerce euro aldığı iddiasıyla suçlanıyor.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, bugün perşembe günü yayımladığı soruşturmada, Real Madrid forvetinin, bir ev satın alma anlaşmasının parçası olarak annesi ve menajeri Fayza Lamari aracılığıyla Sanhadji'ye 120 bin euro borç verdiğini ortaya çıkardı. Bu borç, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ardından ona "ikramiye" olarak verdiği 60.300 euroluk önceki tutardan ayrı bir borçtu; böylece Mbappé'nin ona verdiği toplam tutar 180.300 euroya ulaştı.

Davanın ayrıntıları Haziran 2023'e dayanıyor. O dönemde Mbappé, Dünya Kupası ikramiyesini milli takımı korumakla görevli güvenlik ekibine dağıtmaya karar vermişti; dört görevli her biri 30 bin euro değerinde çek aldı, Sanhadji ise 60.300 euro aldı. Mbappé'ye yakın kaynaklar, bu tutarların onların hizmetlerine bir takdir olduğunu ve hiçbir karşılık beklenmeden verildiğini vurguluyor; davada futbolcuya herhangi bir suçlama yöneltilmedi.









Ancak Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Fransız mali istihbarat birimi "Tracfin", bu işlemleri 2024 yazında tespit etti ve Paris Savcılığı, bu ödemelerin gerçek bağışlar mı yoksa özel koruma hizmetleri karşılığında gizlenmiş ücretler mi olduğunu araştırmak üzere kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı çalışma şüphesiyle bir ön soruşturma başlattı. Özellikle Sanhadji'nin, resmi görevlerinin dışında Mbappé ile birlikte yaptığı özel seyahatler tespit edildikten sonra; bunların arasında 60.300 euroluk tutarı almasından birkaç gün sonra, Temmuz 2023'te Kamerun'a yapılan özel bir seyahat de bulunuyor.

Zidane'ın istediği gölge adam

Yirmi yıldan fazla süredir Sanhadji, 2004'te polis memuru olarak katılmasından bu yana güvenlik şefi görevini üstlendi ve futbolcuların "Momo" diye seslendiği merkezi bir figüre dönüştü. Etkisi öyle bir noktaya ulaştı ki, "L'Équipe"e göre futbolcuların kendileri onu Amerika'daki 2026 Dünya Kupası'na yanlarında götürmek konusunda ısrar ettiler. Ayrıca Zinedine Zidane, Fransa Futbol Federasyonu'ndaki yeni ekibinde kalmasında ısrar etti.

Ancak soruşturma, borç ağının Mbappé'den çok daha geniş olduğunu ortaya çıkardı. Gazeteye göre Sanhadji, hâlihazırda oynayan ve eski yaklaşık 15 futbolcudan para istedi ve toplam 215 bin euro değerinde borç aldı. Bunlardan Raphaël Varane, Sabri Lamouchi ve Laurent Blanc 20'şer bin euro, Yann M'Vila 15 bin euro ve Matteo Guendouzi 7.500 euro borç verdi.









Mbappé'nin verdiği tutar tek başına bu miktarın yarısından fazlasını oluşturuyor. "L'Équipe" ise Sanhadji'nin 2020 ile 2024 yılları arasında, izinler ve ayni menfaatler hesaba katılmadan 300 bin eurodan fazla aldığını doğruluyor.

Soruşturma, Sanhadji'nin taleplerini sardığı gizlilik durumunu da ortaya çıkardı. Gazetenin incelediği mesajlarda, 25 Ekim 2024'te Guendouzi'ye şöyle yazmıştı: "Eğer bu ortaya çıkarsa, bu benim sonum olur."

Polisten federasyona, ardından düşüş

İdari açıdan, 60.300 euroluk işlemin büyük sonuçları oldu. 19 Aralık 2025'te Ulusal Polis Müdürlüğü, Genel Teftiş Kurulu'nun bir soruşturmasının ardından ona erken emekliliğini bildirdi; soruşturma, Mbappé'den aldığı çeki üstlerine bildirmediği için onu eleştirmişti.

Buna rağmen Fransa Futbol Federasyonu onunla doğrudan Temmuz 2026'ya kadar sözleşme yaptı ve milli takıma Dünya Kupası'nda eşlik etti. Konumu 2 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Clairefontaine merkezine yaptığı ziyaret sırasında zirveye ulaştı; Mbappé bizzat Sanhadji'yi arayarak ondan Cumhurbaşkanı ile toplu fotoğrafa katılmasını istedi.

Ancak durum 16 Eylül'de tersine döndü; kendisine resmi olarak çalınmış kamu parası alma, aktif ve pasif yolsuzluk, nüfuz suistimali, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığıyla ilgili kara para aklama suçlamaları yöneltildi; masumiyet karinesinden yararlanıyor.

Kendisi, hâlihazırda oynayan veya eski herhangi bir futbolcu, teknik direktör ya da federasyon yetkilisiyle iletişim kurmasını engelleyen sıkı bir adli kontrol altına alındı. Ayrıca bir hâkimin izni olmadan Clairefontaine'e, Stade de France'a ve Parc des Princes'e girmesi yasaklandı; her türlü profesyonel sportif faaliyetten men edildi ve 80 bin euro kefalet ödemesi zorunlu kılındı. Fransa Futbol Federasyonu ise davaya müdahil taraf olarak katılmaya karar verdi.