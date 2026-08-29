Bundesliga'nın açılış maçında FC Bayern Münih ile VfB Stuttgart arasında oynanan karşılaşmanın (5:1) kenarında, 59 yaşındaki eski BVB teknik direktörü, federasyonda "strateji, gelişim ve inovasyondan sorumlu yardımcı antrenör" olarak görev yapan Kosicke'nin göreve getirilmesiyle ilgili kamuoyundaki tartışmaya değindi. Yeni milli takım teknik direktörü, "Daha önce böyle bir rol olmadığı için biraz eleştirel gözle bakılıyor" dedi.

Hoeneß daha önce Kosicke personeliyle bağlantılı olarak sert çıkmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Klopp ve ekibi DFB'yi ele geçirdi, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum." Rekor şampiyonun onursal başkanı için danışmanın sürece dahil edilmesi temel bir sorun teşkil ediyor.

Klopp'tan ise buna her zamanki gibi doğrudan bir yanıt geldi. Hoeneß'in eleştirisinin kendisine nasıl ulaştığı sorulduğunda şöyle dedi: "Hiç etkilemedi, bu benim için tamamen önemsiz. Bunu tamamen anlıyorum, her şey yolunda. İnsanlar, biz daha hiçbir şey yapmadan bazı şeyleri değerlendiriyor."

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Hoeneß'in Kosicke eleştirisine Jürgen Klopp nasıl yanıt verdi?

Milli takım teknik direktörü, içerik bakımından ekibinin personel olarak genişletilmesini güçlü şekilde savundu. Kosicke ile iş birliği artık yirmi yıldır sürüyor. Bazı alanlarda danışmanı düpedüz "şimdiye kadar tanıdığım en iyisi".

Klopp, sportif yönetim içindeki rol dağılımını net biçimde tanımladı: "Biz burada daha iyi oynamalı ve diğer her şeyle de ilgilenmeliyiz, ben ise belirli alanların uzmanıyım. Diğer alanlarda daha iyi insanlar var ve onlardan biri de Mark Kosicke, bu yüzden burada."

Milli takım teknik direktörü, karşı karşıya olduğu kamuoyu beklentisine de işaret etti: "Henüz kimin yapacağının tam netleşmediği dönemi hatırlıyorum, o zaman hep şöyle deniyordu: Sadece teknik direktörü değiştiremezsiniz. Sonra sadece teknik direktörü değiştirmeyince bu kez de, 'Bunu da yapmamıza gerek yoktu' diyorlar." Geleceğe bakarken ise kendinden emindi: "Bir yıl sonra onun rolünü artık tartışmayacağımızdan eminim, çünkü o zaman etkisi görülebilir olacak."

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Uli Hoeneß'in Marc Kosicke ile telefonda konuştuğu belirtiliyor

Hoeneß'in sözde "Friendly Takeover" suçlaması federasyon yönetiminde de tepkiyle karşılandı. DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke daha önce RTL/Sky'a konuşmuş ve itiraz etmişti: "Bu konuda onunla aynı fikirde değilim. Bunun 'Friendly Takeover' ile ne ilgisi olduğunu bilmiyorum."

Watzke burada yakın geçmişle bir karşılaştırma yaptı: "Son iki milli takım teknik direktörü FC Bayern'den geldi; Julian Nagelsmann ve Hansi Flick. O zaman da kimse bunun FC Bayern'in bir Friendly Takeover'ı olduğunu söylemedi. Bu bana biraz fazla geliyor."

Watzke'nin yanı sıra DFB başkan yardımcıları Ralph-Uwe Schaffert ve Hermann Winkler de Bayern patronunun açıklamalarına yönelik Sky'a yaptıkları değerlendirmede sert eleştirilerde bulundu.

Ancak bu anlaşmazlık artık biraz yatışmış gibi görünüyor: Sky'ın haberine göre Bayern'in onursal başkanı, farklılıkları Kosicke ile yaptığı telefon görüşmesinde bizzat giderdi. Söz konusu görüşmenin iyi ve yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtiliyor.