Mykhailo Mudryk, Chelsea'ye ses getiren transferinden önce Arsenal'e gitmeyi çok istediğini açıkladı. Şu anda Tottenham'da kiralık oynayan Ukraynalı millî futbolcu, Shakhtar Donetsk'teki döneminde tercih ettiği adresin Emirates Stadyumu olduğunu itiraf etti.

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Mudryk, gerçekleşmeyen Arsenal transferinin perde arkasını anlattı

Ukraynalı kanat oyuncusu, Guest of Gordon podcast'ine katılarak Ocak 2023'te Shakhtar Donetsk'ten olaylı ayrılışının perde arkasını anlattı. O dönemde Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ile adı sıkça anılan 25 yaşındaki futbolcu, sonunda Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea'ye, başlangıçta 61 milyon sterlin olan ve 89 milyon sterline çıkabilen bir bedelle imza attı.

Kanat oyuncusu, asıl hedefinin başından beri Emirates Stadyumu'na gitmek olduğunu açıkladı. Ancak eski menajerini, isteklerini göz ardı edip Stamford Bridge'e daha yüksek bedelli bir transferi tercih etmekle suçladı.

“Eski menajerimin girişimleri yalnızca daha fazla para kazanmaya yönelikti”

Podcast'te açık sözlülükle konuşan Mudryk, geleceği karara bağlanmadan önce Arsenal'e gitmek istediğini net biçimde ifade ettiğini vurguladı.

“Chelsea'ye gitmeden önce Arsenal'e katılmak istiyordum. Bu bir sır değil,” dedi. “Arsenal, oynamak istediğim kulüptü ve Emirates Stadyumu'na gitmek benim hayalimdi.”

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Ukrayna millî futbolcusu, eski menajerinin Arsenal ile bir anlaşma için hiç girişimde bulunmadığını, bunun yerine kendi maddi kazancına öncelik verdiğini öne sürdü.

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“Hayalimi gerçekleştirip Arsenal'e gitmem için herhangi bir girişim bile olmadı,” diye ekledi Mudryk. “Eski menajerimin girişimleri yalnızca daha fazla para kazanmaya yönelikti. Ama o sırada bunu bilmiyordum. Komisyonu ve diğer her şeyi ancak daha sonra anladım.”

Tottenham'daki kiralık dönemi ve Shevchenko tartışması sırasında sıkıntılı bir zamanlama

Arsenal'e duyduğu yakınlığı dile getirmesi, şu anda kulübün Kuzey Londra'daki ezeli rakibi Tottenham'da kiralık oynayan Mudryk'i zor bir duruma sokuyor. Ekim 2024'te başlayan meldonyum kaynaklı doping cezasının ardından oynamasına izin verilen Mudryk, yaz transfer döneminin son gününde Tottenham'a katılarak Shakhtar'daki eski teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya geldi.

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Transfer itirafı, saha dışında çalkantılı geçen bir haftanın da son gelişmesi oldu. Aynı röportajda Mudryk, pozitif çıkan doping testinden Ukrayna Futbol Federasyonu'nu sorumlu tutarak tartışma yarattı. Bunun üzerine eski Chelsea forveti ve Ukrayna Futbol Federasyonu'nun mevcut başkanı Andriy Shevchenko, “asılsız iftira” nedeniyle özür talep etti .

Kanat oyuncusu, Ipswich karşısında Tottenham'a dönmeye hazırlanıyor

Mudryk, Tottenham formasıyla yalnızca bir kez, deplasmandaki Nottingham Forest maçında oynadı. Ardından antrenmanda De Zerbi'nin “aptalca” diye nitelediği bir ayak bileği sakatlığı yaşadı.

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Tottenham'ın bu hafta sonu Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Ipswich Town'ı ağırlayacağı maçta sahalara dönmesi bekleniyor. De Zerbi'nin ekibi, millî aradan önce Leeds'e 1-0 yenildikten sonra toparlanmayı hedeflerken Mudryk'in dönüşüne ihtiyaç duyacak.