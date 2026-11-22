Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Liverpool karşısında alınan ağır 4-0’lık yenilginin ardından hakem yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Portekizli orta saha oyuncusu, genç savunmacı Leny Yoro’nun maçın başında oyundan atılmasına öfkelendi ve bu kararın Anfield’daki karşılaşmanın gidişatını kökten değiştirdiğini savundu.

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Fernandes’ten hakem yönetimine sert eleştiri

Manchester United kaptanı, takımının Merseyside’da ağır bir yenilgi almasının ardından gözle görülür biçimde öfkeliydi. Maçın gidişatı, sekizinci dakikada Yoro ile Alexander Isak arasında yaşanan pozisyonla değişti.

Fernandes, Fransız savunmacının oyundan atılmasının, hakem kurumlarının oyunculara verdiği talimatlarla çeliştiğini savundu. Kaptan, "Bugünkü pozisyonun incelenmesi gerekiyor. Bunun başımıza yeniden gelmemesi için hakemlerle fazlasıyla toplantı yapıyoruz. Chelsea’ye karşı yaşanan son pozisyona kırmızı kart verebilirsiniz; muhtemelen ikinci sarı kart da olurdu," dedi.

Orta saha oyuncusu, maçın gidişatını belirleyen pozisyonu değerlendirirken, "Kırmızı kart veremezsiniz. Bize gösterdikleri çok açık: Oyuncu topu kontrol etmiyorsa bu asla kırmızı kart değildir. Isak topa vurup ileri gönderiyor, top Senne’nin ellerine gidiyor. Isak’ın top üzerinde kontrolü yok, topa yetişme şansı da yok. Leny’ye karşı avantaj sağlamak için bacağını araya sokuyor," diye konuştu.

Anfield’da VAR da tartışma konusu

Manchester United’ın kilit oyuncusu, eleştirilerini sahadaki kararla sınırlı tutmadı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine de yöneldi. Sam Barrott’un ilk kararını onaylayan inceleme sürecinin verimliliğini sorguladı.

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Fernandes, "Düşmesini anlayabiliyorum ama bu asla kırmızı kart değil. Sahada da VAR’da da çok fazla hakem var. Bu kadar uzun süre bakıp maçı değiştirebilecek böyle bir hata yapmaları kabul edilemez. Serbest vuruştan gelen golü yememizin nedeni onlar değil ama bu karar maçı tamamen değiştiriyor," diyerek teknolojinin takımına yardımcı olmadığını düşündüğünü açıkça ortaya koydu.

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Kararın etkisi gecikmedi: Liverpool, sayısal üstünlüğünden yararlanarak karşılık görmeden dört gol attı. United yedek kulübesindeki ilk maçına çıkan Mauricio Pochettino’nun planları dakikalar içinde bozuldu. Teknik direktör, kaptanının görüşünü destekleyerek basına topun kaleciye gittiğini ve oyuncunun atılmasının haksız bir durum olduğunu söyledi.

Ağır yenilgiye rağmen Fernandes takım arkadaşlarından gurur duyuyor

Skora ve tartışmalı karara rağmen Fernandes, takım arkadaşlarının zorlu ortamda gösterdiği dirençten gurur duyduğunu vurguladı. Match of the Day’e yaptığı açıklamada, "Herkes çok çabaladı. Sonuç bunu göstermeyecek ve takımın yaptığı pek çok iyi şeyi gölgede bırakacak. Bir kişi eksik olmamıza rağmen maçta bir şeyler yapabilmek için yine de çok sayıda fırsat yarattık. Herkes çok çabaladı, çok koştu. Ne yazık ki ikinci yarıda iki gol daha yemeyi önleyemedik. Şimdi kafamızı toparlayıp Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maça odaklanmalı ve o maçtan alabileceğimiz en iyi sonucu almaya çalışmalıyız," dedi.

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Portekizli yıldız, "Takım çok çabaladı. Çok cesurduk. Bazı anlarda topu kaybettik ama oynamaya, maçta bir şeyler yapmaya çalışıyorduk; korkmadık. Belki bazı anlarda biraz fazla oynamaya çalıştık ve sonunda goller yedik. Yine de sadece savunma yapıp yapabileceklerimizden korkmaktansa bunu ve takımımın yapmak istediğimiz şeyleri sahaya yansıtma konusundaki özgüvenini görmeyi tercih ederim," diye ekledi.

Pochettino’nun takımında kriz derinleşiyor

İstatistikler, son dört maçında üç kırmızı kart gören Old Trafford ekibi için karamsar bir tablo çiziyor. Bu sezon ikinci kez kırmızı kart gören Yoro, önümüzdeki cumartesi Brentford’un Old Trafford’a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek. Savunma performansı da aynı ölçüde endişe verici: Kulüp bu sezon 34 gol yedi. Bu, Avrupa’nın beş büyük ligindeki takımlar arasında en yüksek sayı.

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Kaptan sözlerini, "Çok acı verici, gerçekten can yakıyor. Bizim için zor bir dönem ama bu durumdan çıkabilecek olan yalnızca biziz. Sonuç almak istiyorsunuz ama bugün bunu başaramadık. Üzerinde durabileceğimiz pek çok şey var ve takımda büyük bir karakter gördüm. Sonuç bunu göstermeyecek ama soyunma odasındaki herkesle gurur duyuyorum," diyerek tamamladı.