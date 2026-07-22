Dikkat çeken bir gelişmede, Türk basınında yer alan haberler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşiktaş kulübünün Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile anlaşma sağlamaya yönelik görüşmelerine doğrudan müdahil olduğunu ortaya koydu.

Türk "Zaman" gazetesi, Salah'ın Türk Ligi'ne transferinin artık yalnızca Beşiktaş yönetiminin elindeki sportif bir dosya olmaktan çıktığını, devletin önde gelen isimleri tarafından yakından takip edilir hale geldiğini belirtti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat devreye girdiğini ve Beşiktaş kulübü başkanı Serdal Adalı'dan Mohamed Salah ile yürütülen görüşmelerin seyri hakkında ayrıntılı bir rapor istediğini açıklarken, oyuncunun İstanbul'a transferi için önerilen sürecin tüm detaylarını bizzat takip ettiğini vurguladı.

Türk kulübünün yetkilileri, dolaylı yoldan gelen bu hükümet desteğinin, bu büyüklükteki bir transferin tamamlanmasının önünde duran devasa mali engellerin aşılmasına katkı sağlayabileceği görüşünde. Zira Beşiktaş'ın hedefi yalnızca yerel rekabetle sınırlı kalmıyor, kıtasal düzeyde hakimiyet kurma arzusuna kadar uzanıyor.

Aynı bağlamda gazete, Türk gazeteci ve sunucu Erdoğan Aktaş'ın, Mısırlı forvetin Beşiktaş ile yapacağı sözleşmeye son rötuşları yapmak üzere önümüzdeki çarşamba günü İstanbul'a geleceğini teyit ettiğini aktardı.

Gazete, transferin tamamlanması halinde, piyasa değeri ve taraftar coşkusu açısından Türk Ligi tarihinin en büyük transfer operasyonu olacağına dikkat çekti.