



Teknik direktör, kicker'a verdiği kapsamlı röportajda, kulübün geçen sezon sonunda terfi etmesini engelleyen ve sorumluluğunu üstlendiği skandalın kısmen dramatik sonuçlarını gözler önüne serdi.

kicker'ın açık şekilde kendisine ölüm tehditleri alıp almadığını sorması üzerine Eckert net bir yanıt verdi: “Evet, bu artık polis olmadan yürütülemezdi. Detaylara girmek istemiyorum, sadece şunu söyleyeyim: Bana artık direksiyona geçmemem, bunun yerine arabanın arka koltuğunda oturmam tavsiye edildi. Bu çok zordu.”

Küme düşme adayı Southampton'ı neredeyse Premier League'e yükselecek bir takıma dönüştüren ve Spygate skandalına rağmen görevini korumasına izin verilen 33 yaşındaki Eckert sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir teknik direktör kursunun hazırlamadığı bir durumdu. Güvenlik gerekçesiyle bir anda arka koltukta oturman gerektiğinde nasıl tepki vereceğini sana hiçbir eğitim anlatmaz. Dediğim gibi, çok zordu."

Buna karşılık futbol dünyasından geniş destek gördüğünü söyledi. “EFL kararının ardından (Southampton'ın play-off'lara katılmaktan men edilmesi, ed. notu) çok sayıda mesaj aldım; İngiltere'den ve Bundesliga'dan teknik direktörlerden de. Daha önce kişisel olarak hiç temasım olmayan tanınmış meslektaşlarımdan da”, dedi kicker'a verdiği röportajda. Bunun bu son derece zorlu durumda kendisine iyi geldiğini belirtti.

Eckert ve Southampton FC etrafındaki Spygate skandalında mesele ne?

Southampton FC, mayıs ayında Hull City'ye karşı oynanacak belirleyici yükselme finalinden kısa süre önce EFL (English Football League) play-off'larından ihraç edildi.

“Saints”in analiz ekibinden bir çalışan, rakip Middlesbrough'nun antrenmanını gizlice, bir ağacın arkasına saklanarak filme çekerken yakalanmıştı. Bunun English Football League (EFL) kuralları gereği bir maçtan 72 saat önce yasak olması ve Southampton'a ait toplam üç böyle vakanın tespit edilebilmesi üzerine EFL sert davrandı. Diskalifikasyonun yanı sıra Southampton, şimdi başlayacak 2026/27 Championship sezonu için dört puan silme cezası aldı.

Skandala rağmen Southampton'daki görevini sürdüren Eckert ayrıca, casusluk suçlamaları nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) kendisine yönelttiği suçlamanın sonuçlarını da beklemek zorunda; burada kişisel men cezası ihtimali bulunuyor. Haziran ayında yaşanan olaylar nedeniyle çalışanlardan, oyunculardan ve taraftarlardan kamuoyu önünde özür dilemişti.





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Tonda Eckert rakibin antrenmanının neden filme alınmasına izin verdi?

Çalışanlarının rakibin antrenmanını neden filme aldığını Eckert, kicker'a EFL kurallarını bilmemesiyle açıkladı: "Bilmiyordum, hayır. Ama buna ben izin verdim, bu nedenle genel sorumluluk bana ait. Özellikle İngiltere'de menajer rolünde birçok görev bir arada toplanıyor. Bu karar yanlıştı ve oyuncular, taraftarlar ve kulüp için çok büyük sonuçlar doğurdu", dedi Eckert.

Yazın "önce U-21 teknik direktörü olarak İngiltere'ye geldiğini ve ilk takımı ancak kasım ayında devraldığını belirten Eckert, "O noktada kamuya açık alanda rakip gözlemine dair farklı bir anlayışım vardı", dedi. İngiltere'de ikinci lig kulüplerinin teknik direktörlerine her yaz eğitim verildiğini, ancak "U-21 için ya da sonrasında benim için geçici teknik direktör olarak böyle bir eğitim verilmediğini, ama kuralların erişilebilir olduğunu" söyledi. Eckert, "Bunları bilmek benim görevim olmalıydı. Bunu yazın telafi ettim" dedi.