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Bayern Münih yöneticilerinin Jamal Musiala'ya yaklaşımı gündemden düşmüyor. Eski Bundesliga futbolcusu Maik Franz sert eleştirilerde bulundu. Stefan Effenberg ona katılırken Rio Ferdinand bile şaşkınlığını dile getirdi.

Eintracht Frankfurt ve Hertha BSC gibi takımlarda forma giymiş eski savunmacı, Bayern yöneticilerinin başlattığı Musiala tartışmasını Sport1'in 'Doppelpass' programında "çirkin" olarak nitelendirdi. Franz'a göre bu yaklaşım "artık mobbinge benziyor".

Musiala tartışması, Bayern'in önde gelen ismi Uli Hoeneß'in BR'nin 'Sonntags-Stammtisch' programındaki açıklamalarıyla başladı. Ardından yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen Abendzeitung'a yaptığı açıklamalarla tartışmayı sürdürdü . Yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ise cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 biten maçın ardından Sky'a daha da sert konuştu : "Yeniden eski Jamal olmazsa ailesiyle, oyuncuyla ve özellikle de menajerlik şirketiyle konuşmamız gerekir. Çünkü o durumda, kusura bakmayın ama bu meblağları artık haklı göstermek mümkün olmaz." Cumartesi günü futbolcu sendikası FIFPRO bile kamuoyuna açık bir yazıyla bu doğrudan saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Musiala, sözleşmesini Şubat 2025'te 2030'a kadar uzatmış ve böylece Münih'te en çok kazanan oyunculardan biri olmuştu. İddiaya göre millî futbolcu yılda 25 milyon avro kazanıyor. Kısa süre sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda aylarca sahalardan uzak kalmasına yol açan ağır bir sakatlık yaşadı. Ardından mevcut sezonun hazırlık döneminde iki hazırlık maçında yere yığıldı. Sonrasında kendisine epileptik nöbetlerin bir türü olan absanslarla seyreden nörolojik bir işlev bozukluğu tanısı konduğunu açıkladı .

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Musiala cephesinin hastalığı sözleşme uzatılmadan önce biliyor olabileceği yönündeki şüpheyi başkan Herbert Hainer cumartesi günü kesin bir dille reddetti . Süddeutsche Zeitung ise yaz aylarında Musiala'nın danışmanları ile kulüp arasında sözlü bir anlaşma yapıldığını, buna göre Musiala eski performansına ulaşamazsa sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığını öğrendiğini belirtti .

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"Mia san Money": Maik Franz'dan çarpıcı Deisler benzetmesi

Musiala'nın yaşadıkları göz önüne alındığında maaşında indirim yapılmasının tartışılması Franz için kabul edilemez. "O zaman artık Mia san Mia değil, Mia san Money oluyoruz" diyen Franz, daha sonra şöyle devam etti: "Hâlâ bir insandan söz ediyoruz. Bunlar Alman futbolunun en güçlü üç insanı ve onu kamuoyunun önüne çıkarıp mercek altına alıyorlar. (...) 20 yıl önce Sebastian Deisler vakasını yaşamıştık."

Deisler bir dönem Almanya'da yüzyılın yeteneği olarak görülüyordu. Ancak ağır diz sakatlıkları ve profesyonel futbolun yarattığı büyük baskıdan kaynaklanan depresyon nedeniyle Ocak 2007'de, 27 yaşındayken kariyerini noktaladı.

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'Doppelpass'ın konuklarından eski Bayern kaptanı Stefan Effenberg de Franz'a katıldı: "Temel kural şu: Sakat bir oyuncuyu desteklemeli ve kamuoyu önünde korumalısınız. Bayern'in bu açıklamaları felaketti. Pek çok şeyi sorgulatıyorsunuz. Hepimiz onun yeniden yüzde 100'e ulaşmasını yürekten istiyoruz. Öyleyse şimdi onu kamuoyu önünde neden böyle hedef alıyorsunuz? Kapıyı kapatın, oyuncuyla ve danışmanıyla konuşun. Ama bunu kamuoyu önünde yapmayın." Bir oyuncuyu kamuoyu önünde hedef almanın "kimseye" faydası olmadığını belirten Effenberg, "Bunu böyle yapmak inanılmaz kötü" dedi.

Effenberg'i özellikle Hoeneß'in oyuncuyu korumaması şaşırtıyor. Münih ekibinin eski orta saha oyuncusu, "Bu yüzden bu durum beni daha da şaşırtıyor" diyerek ekledi: "Bayern eskiden ağır sakatlık geçiren oyuncuların sözleşmesini, bir mesaj vermek için uzatırdı. Musiala'ya yaptıklarının tam tersi bu."

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Musiala'ya yönelik tutum geleceği de olumsuz etkiler mi?

Effenberg'e göre bu yaklaşımın başka sonuçları da var: "Aslında şunu söylemeleri gerekir: Harry Kane sakat ( ayak bileği sindezmoz bağında yırtık, aylarca sahalardan uzak ; editörün notu), sözleşmesini daha yeni uzattık, üstelik yüksek bir ücretle. Yeniden yüzde 100'e ulaşamazsa maaşını konuşmamız gerekir. Aslında bunu yapmaları lazım."

Franz da aynı noktaya değinerek gelecekteki sözleşme görüşmelerinde sorunlar yaşanacağını öngördü: "Kadronuzda Michael Olise gibi, belki de sıradaki dünyanın en iyi futbolcusu olacak bir oyuncu var. Onun da sözleşmesini uzatması ve yüksek bir maaş alması bekleniyor. Ama aklının bir köşesinde şu olacak: 'Hastalanır ya da sakatlanır ve iyi performans gösteremezsem kamuoyunun önüne atılıp yem edilirim.'" Franz, "Vay be, sanırım bunu yaparak kendilerine hiç iyilik etmediler" diye ekledi.

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Effenberg'e göre kulübün "en üst düzeyinden" kamuoyu önünde bir özür bile gerekli. Cumartesi günkü olağan genel kurul toplantısı sırasında Hainer ve Dreesen, Rummenigge ile Hoeneß'in yokluğunda, gündeme hâkim olan tartışmayı daha çok yatıştırmaya çalıştı.

Hainer, "Hepimiz oyuncu için her zaman endişe duyuyoruz. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ve Jan-Christian Dreesen de bunu dile getirdi" açıklamasını yaptı. Dreesen ise amacın hiçbir zaman "Jamal'a baskı yapmak" olmadığını vurgulayarak şöyle dedi: "Hepimiz Jamal'ın yeniden eski Jamal olmasını istiyoruz. Geri dönmek için zamana ihtiyacı var. Ona bu zaman tanınmalı."

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Musiala'ya yönelik tutum Almanya dışında da tepki çekiyor

Bununla birlikte konu Almanya dışında da büyük yankı uyandırıyor. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand, X'te şunları yazdı: "Bayern Münih bundan daha iyisini yapmalı... Jamal'ın sağlık sorunları nedeniyle kulübün geleceği için daha makul koşullar üzerinde anlaşmak istiyorlarsa medyayla değil, onunla ve ekibiyle konuşmalılar."

Manchester United'da uzun yıllar savunma oyuncusu olarak forma giyen ve millî takımda 81 kez oynayan Ferdinand, Bayern'i artık tanıyamadığını belirtti: "Medya ve kulüp temsilcileri bu konuyu kamuoyu önünde konuşmasa bile bu durumla baş etmek Jamal için yeterince zor olmalı. Bayern, dışarıdan bakıldığında her zaman çoğu insanın hayranlık duyduğu bir duruş ve standart sergileyen kulüplerden biriydi. Ne yazık ki bu durum hiç de Bayern Münih'e yakışmıyor."

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Öte yandan Musiala, kulübün sportif yönetiminden tam destek görüyor. Köln maçının ardından Rummenigge'nin sert sözleri sorulan sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, "Yeniden eski performansına ulaşabileceğine yürekten inanıyoruz. Sportif tarafta bizim inancımız farklı" dedi. Teknik direktör Vincent Kompany ise Musiala'nın "özel bir oyuncu" olduğunu ve ona inandığını vurguladı. Belçikalı teknik adam, "Bu tartışmanın içine çekilmek istemiyorum, iki buçuk yıldır bunu yapmıyorum. Kulübümüz için çok şey yapmış, kendi görüşleri olan pek çok kişinin bulunması gayet normal" diye konuştu.

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