Fransa Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, resmî olarak göreve getirilmesinin ardından bugün salı günü düzenlediği ilk basın toplantısında, "Horozlar"ın başına geçme fırsatını beklemek uğruna geçtiğimiz yıllar boyunca büyük kulüpleri çalıştırmaya yönelik pek çok teklifi reddettiğini açıkladı. Zidane, 2021 yılında Real Madrid'den ayrılmasının ardından yapmak istediği "tek şeyin" millî takımı çalıştırmak olduğunu vurgulayarak, uzun yıllar süren bekleyiş ve umudun ardından bugünün "gerçekleşen bir hayali" temsil ettiğini belirtti.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo'nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane şunları söyledi: "Bugün, kariyerimin bir devamı ve gerçekleşen bir hayaldir. Son 4 ya da 5 yıl boyunca kulüpleri çalıştırmak için teklifler aldım, ancak Fransa Millî Takımı uğruna hepsini reddettim. Yapmak istediğim tek şey buydu. Bunu küçüklüğümden beri biliyordum; altyapı kademelerinde başladım ve A Millî Takım'a ulaşana kadar tüm aşamalardan geçtim. Bu takımın zaferler kazanmayı sürdürmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım; çünkü tek motivasyonum bu."

Deschamps'a selam

Selefi Didier Deschamps'a hitaben bir mesaj veren Zidane, 2018 Dünya Kupası'nı Fransa'ya kazandıran teknik direktöre açık bir saygı ifadesiyle şunları dile getirdi: "Didier'nin emeklerini takdir ediyorum ve bu, ona aferin demek için bir fırsat. Yeni bir şey başlayacak, ama hedef her zaman aynı: Kazanmak. Bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona katılmayı büyük bir heyecanla bekliyorum."

Zidane coşkulu duygularını gizlemeyerek şöyle konuştu: "Bu tarifsiz bir sevinç. Başıma gelenlerden dolayı mutluyum. Başka kelime bulamıyorum. İçimde pek çok duygu hissettiğim için duygularımı dizginliyorum. Bu meydan okumaya hazırım." Zidane sözlerine şöyle devam etti: "1998'de kazanmak, hayatımda başıma gelen en güzel şey; arkadaşlarımla kazanmak. Bu 4 ya da 5 yılı bu günü bekleyerek geçirdim. Çok etkilenmiş durumdayım, belki üzerimde belli olmuyor ama son derece mutluyum."

Diallo: Bana "Nasıl kazanılacağını biliyorum" dedi

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Zidane ile ilk görüşmesinin perde arkasını şöyle anlattı: "Bu, büyük bir gurur ve büyük bir sorumluluk kaynağı; çünkü bu yıllar sona erdiğinde, bu yolu sürdürecek güvenilir birini bulmanız gerekiyor. Zinedine ile Şubat 2025'te buluştuğumda bana şöyle dedi: 'Sayın Başkan, nasıl kazanılacağını biliyorum.' Fransa Millî Takımı'nı zafere taşıma arzusuna ve özgüvenine sahip biri olduğunu hissettim."

Hücumcu bir oyun tarzı

Oyun tarzı ve teknik direktörlük felsefesi hakkında konuşan Zidane, Real Madrid'deki uzun yılları boyunca İspanyol hücum ekolünden etkilendiğine işaret ederek şunları söyledi: "Tarzımı yakında göreceksiniz, eylül ayında bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Ben bu oyuna tutkuyla bağlıyım. 10 numara bir oyuncuydum ve beni motive eden şey gol atmaktır. İspanya'da 25 yıl yaşadım ve bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Sahada bir lider idim ve bugün lider olmamı sağlayacak bir tecrübe ediniyorum."

Zaferlere ulaşma planı hakkında ise Zidane şöyle dedi: "Nasıl kazanılacağını birkaç kelimeyle açıklayamam. Elimde hazır, olağanüstü bir takım var. Gerçekçi olmalı, oyuncularla buluşmalı, onlara oyun planını ve birlikte ne yapacağımızı anlatmalıyım. Ardından bir teknik direktör olarak bu takımı zafere doğru yönlendirmeyi sürdürmem gerekecek."

Bilinçli bir karar

Zidane, Fransa Millî Takımı'nı çalıştırma fırsatını bekleme kararının bilinçli ve düşünülmüş olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Bu takıma her zaman gelecekteki teknik direktörü gözüyle baktım. Bu yüzden hiçbir kulübü çalıştırmadım. Real Madrid'den sonra yapmak istediğim tek şey Fransa Millî Takımı'nı çalıştırmaktı. Deschamps orada olduğu için 3 yıllık bir projeyi üstlenebilirdim. O, bu kararı Ocak 2025'te aldı ve hemen ertesi gün bir sonraki teknik direktör olmak istediğimi anladım. Başkanla bir araya geldik ve anlaşma sağlandı."

Zidane, özel hayatı ile yeni görevi arasında denge kurmanın bir sorun olmayacağını belirterek şöyle konuştu: "Hiçbir belirsizlik yok. Bu, kulüpten farklı bir şey. Ama bu beni korkutmuyor. Yapmak istediğim şey buydu. Özel hayatım ile Fransa Millî Takımı arasında dengeyi kuracağım ve bu bana tamamen uyuyor."

Mbappe (kaptan) ile henüz iletişim yok

Yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile henüz iletişim kurmadığına dair Zidane şunları söyledi: "Kylian ile konuşmadık; onun için en önemli şey dinlenmek. Bütün bunları onunla ve tüm oyuncularla yakında, eylül ayında konuşma fırsatımız olacak."

İlk maç olan Türkiye karşılaşmasına öncelik

Yaklaşan maçlar hakkında konuşan Zidane, ekim ayındaki İtalya karşılaşmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığına işaret ederek şunları söyledi: "Mesele sadece İspanya değil. Onlar güçlü bir takım. Önceliğim ilk maç, o da Türkiye'ye karşı. Eylülde 4 maçımız var. Oyuncularla yaklaşık 3 hafta geçireceğim; bu, hazırlık için harika bir şey." Zidane sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya benim için özel, çünkü orada oynadım, oradaki insanları tanıyorum ve İtalyanca konuşuyorum. Bir süredir bu dört maça hazırlanıyorum."

"Zidane, Zidane'dır"

Kendisinden önceki teknik direktörlerle kıyaslandığında oyun tarzı hakkında konuşan Zidane şöyle dedi: "Fransa Millî Takımı'nın performansı harikaydı. Taraftarların şikâyet edecek bir şeyi yok. Tarzımızı değiştireceğiz. Deschamps, Deschamps'tır; Zidane da Zidane'dır. İyi yapabildiğim şeyi yapacağım. Fransa Millî Takımı'nın zaferler kazanmayı sürdürmesi için performansın devamlılığını sağlayacağım."

Real Madrid'den bir teknik ekip

Zidane teknik ekibini şöyle açıkladı: "Yakın çalışma arkadaşlarım ve teknik ekibim halihazırda mevcut; pratikte Real Madrid'de bunca yıl boyunca yanımda olan aynı ekip, sadece iki ya da üç üye eklenmiş halde. Bu konuda vefalıyım ve bu birkaç kişiyle yola devam edeceğiz."

5 yıllık izleme ve hazırlık

Real Madrid'den ayrılmasından bu yana geçen son beş yıl boyunca ne yaptığına dair Zidane şunları söyledi: "Zamanımı boşa harcamıyordum; aksine pek çok maç izledim, hatta Real Madrid teknik direktörüyken izlediğimden bile daha fazla. Bir bütün olarak Fransa Millî Takımı'nın pek çok maçını izledim ve pek çok şey izledim."