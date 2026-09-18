Çünkü özellikle Harry Kane ile Michael Olise müthiş bir gece geçirdi. Kane iki gol atarken, Olise de farklı galibiyete tam üç golle katkı verdi. Bu nedenle Union Berlin'in sosyal medya ekibi, Yamal'ın Ballon d'Or hakkındaki son açıklamalarıyla bir bağlantı kurmakta gecikmedi.

"Barcelona'dan bu 19 yaşındaki yaramaz çocuk keşke çenesini kapalı tutsaydı. Kane ile Olise bugün resmen alev aldı ve Ballon d'Or kalitesinde olduklarını kanıtlıyorlar" diye yazdı Union Berlin, X'te göz kırpan bir ifadeyle.

Ancak görünüşe göre tüm kullanıcılar paylaşımın ironik tonunu anlamadı ve Union hesabını, yenilgiyi Barca yıldızının açıklamalarına bağladığı için eleştirdi. Demir Adamlar ise bundan etkilenmedi ve kısa bir yanıt verdi: "Mizah herkese göre değil."

Başkent kulübü sonrasında da mizahi çizgisini korudu. Bir başka paylaşımda Union, ağır yenilginin ardından FC Barcelona taraftarlarıyla başını derde sokmak istemediğini açıkça belirtti: "Lütfen bu tweet Barcelona'nın çok uzağından geçsin. Bu deplasman yolculuğundan sonra öfkeli Katalanlara hiç hazır değilim."

Lamine Yamal, Ballon d'Or tartışmasında Harry Kane'e gönderme yaptı

Sosyal medyadaki bu küçük iğnelemenin arka planında Yamal'ın Ballon d'Or ile ilgili son açıklamaları yer alıyor. Barca yıldızı, eski profesyonel futbolcu Jorge Valdano ile Movistar Plus için yaptığı söyleşide ödülün favorileri arasında kendisini de gördüğünü açıkça ortaya koydu ve Kane'e de bir gönderme yaptı: "Bence Ballon d'Or dünyanın en iyi oyuncusuna verilmeli, nokta" diyen Yamal, kazananı yalnızca atılan gol sayısının belirlememesi gerektiğini vurguladı.

Bununla Yamal açıkça Kane'i işaret ediyor. İngiliz oyuncu geçen sezon 73 resmi maç golü attı ve Altın Ayakkabı'yı kazandı. Bayern'in golcüsü, devam eden sezonda da iddiasını etkileyici şekilde güçlendirdi: Union karşısında Bundesliga'daki 100. ve 101. gollerini atan Kane, böylece yeni bir rekora imza attı.

Kane ve Yamal'ın yanı sıra Olise de Ballon d'Or yarışında adı geçen oyuncular arasında yer alıyor.