Enzo Maresca, Manchester City'nin Premier Lig'de dört maçtır kazanamamasından endişe duymuyor. İtalyan teknik direktöre göre bu düşüş, Pep Guardiola yönetimindeki on yılın ardından kulübün yaşadığı “sıfırlanma” sürecinin doğal bir parçası. Şampiyonlar Ligi'nde kulübün efsane isimlerinden birini Etihad Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlanırken takımının savunma ve orta sahada doğru dengeyi bulmasını istiyor.

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Maresca, City'nin düşüşünü “sıfırlanma” sürecine bağlıyor

Maresca, Guardiola sonrası döneme uyum sağlamaya çalışan City'nin son dönemde yaşadığı zorlukların beklenir olduğunu düşünüyor. İtalyan teknik direktör, takımın başındaki ilk sezonuna Premier Lig'de üst üste yedi galibiyetle başladı ancak City, Erling Haaland'ın golünün geçersiz sayıldığı, hayal kırıklığı yaratan Fulham beraberliği de dahil olmak üzere ligde dört maçtır kazanamıyor.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Maresca, “Bana göre bu, sürecin bir parçası çünkü adeta bir sıfırlanma yaşanıyor” dedi. “Aynı teknik direktör, aynı yüz, aynı sözler ve aynı yöntemle geçen 10 yılın ardından yeniden başlamak gibi.”

“Doğru dengeyi bulabiliriz”

Maresca, endişeye gerek olmadığını ve takımının istikrar yakalamak için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı. “Birdenbire değişmek kolay değil” diye ekledi. “Şahsen bana göre bunların hepsi tamamen normal. Umarım en kısa sürede savunma ve orta saha dahil tüm hatlarda doğru dengeyi bulur ve istikrarlı olabiliriz.”

“Bana göre şu anda bizimle diğer kulüpler arasındaki fark bu.” Maresca, geçen hafta City'nin yaşadığı zorlukların, Premier Lig ile uzun süredir devam eden davasında kulübün mali ihlallerden suçlu bulunmasıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

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De Bruyne, Napoli ile Etihad'a dönüyor

City, salı günü Napoli'yi ağırlayarak lig maçlarına ara verecek. Bu karşılaşma, 2025 yazında kulüpten ayrılan Kevin De Bruyne'yi Etihad'a geri getirecek. Guardiola'nın yardımcısı olarak üç kupa kazanılan 2022-23 sezonunda Belçikalı oyuncuyla çalışan Maresca, ondan övgüyle söz etti.

“Sadece benim için değil, bence bu kulübün tarihi açısından da öyle” dedi. “Kulübün son 10 yılda kazandığı tüm kupalarda Kevin buradaydı ve önemli bir oyuncuydu. Harika bir oyuncu, çok iyi ve kibar bir insan. Onunla çalışmak benim için bir zevkti.”

City'yi önemli bir haftada Napoli ve Arsenal bekliyor

Maresca, Matheus Nunes'in sakatlığının ardından yeniden oynayabilecek durumda olduğunu da doğruladı. City, dört maçının üçünü kazanarak 36 takımlı Şampiyonlar Ligi puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor. Napoli karşısında alınacak bir galibiyet, bu haftanın ilerleyen günlerinde son şampiyon Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde baskıyı hafifletecek.