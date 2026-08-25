1. haftanın kapanış maçında Roma, pazartesi akşamı Fiorentina’yı 4-0 mağlup etti. İlk üç golün mimarı ise Malen oldu ve böylece bir efsaneyi geride bıraktı.

Yılın başında ilk olarak Aston Villa’dan kiralık olarak Roma’ya gelen forvet, Serie A’daki 19 maçında şimdiden 17 gole ulaştı. Veri sağlayıcısı Opta’ya göre 1994/95 sezonundan bu yana Roma’da bu sayıda lig maçının ardından hiçbir oyuncu daha fazla gol atmadı; kulüp efsanesi Gabriel Batistuta bile. Eski Arjantinli dünya çapındaki golcü, Giallorossi formasıyla Serie A’daki ilk 19 maçında “yalnızca” 15 kez ağları sarsmıştı.

Batistuta, bu arada, Roma’yı 2001’de kulüp tarihindeki toplam üç İtalya şampiyonluğunun şimdilik sonuncusuna taşımıştı. Elbette bu tür hayaller için henüz çok erken, ancak yeni sezona yapılan başlangıç umut vericiydi. Bunda en büyük pay da Malen ile onun mükemmel hücum partneri Paulo Dybala’ya aitti.

Paulo Dybala, Donyell Malen’in üç golünün de asistini yaptı

Arjantinli yıldız, Hollandalı oyuncunun attığı üç golün de hazırlayıcısı oldu. Malen önce 27. dakikada takımını öne geçirdi, ardından ikinci yarıda iki gol daha buldu (52, 60). 4-0’lık son sözü ise 86. dakikada Niccolo Pisilli söyledi.

Özellikle Malen’in ilk golü görülmeye değerdi. Dybala sağdan başlayarak durdurulamaz bir solo koşuya çıktı, ceza sahasına girene kadar ve ceza sahasının içinde birden fazla rakibini ekarte etti, ardından Malen’i topla buluşturdu. O da Fiorentina savunmacısı Dodo’yu beş metre çizgisi üzerinde zekice bir topuk hareketiyle oyundan düşürdü ve sol ayağıyla soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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“Malen durdurulamıyor - ne büyük bir gösteri”, İtalyan gazetesi Corriere della Sera, 27 yaşındaki oyuncuyu maçın ardından böyle övdü. “Bu bir şaka. Bu adam tam anlamıyla inanılmaz. Geçen sezon bıraktığı yerden aynen devam ediyor”, DAZN yorumcusu Mario Rieker de pazartesi akşamı gelen ikinci Malen golünün hemen ardından hayranlığını böyle dile getirdi. Eski Dortmundlu, hak ettiği ekstra alkışı ise 68. dakikada oyundan çıkarken aldı; Olimpico’daki Roma taraftarları onu ayakta alkışlar ve çılgın tezahüratlarla kutladı.

Donyell Malen, Roma’da büyük mutluluğu buldu

Görünüşe göre Malen, İtalya’nın başkentinde aradığı büyük mutluluğu buldu. 2025’in başında BVB’den üç buçuk yılın ardından 25 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa’ya ayrılmıştı ancak orada düzenli forma giyemedi ve Premier League’den sadece bir yıl sonra yeniden ayrıldı. Roma, Ocak 2026’da Hollanda milli oyuncusunu ilk etapta kiraladı ve uyum hemen sağlandı. Böylece Malen, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin takımının geçen sezonu sonunda üçüncü sırada bitirmesinde ve böylece 2018’den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmesinde büyük pay sahibi oldu. Roma, satın alma opsiyonunu kullanarak Malen’i kalıcı olarak kadrosuna kattı (sözleşmesi 2030’a kadar) ve Aston Villa’ya toplamda 27 milyon euro bonservis ödendi.

Tüm kulvarlarda Malen, Roma formasıyla çıktığı 21 resmi maçta şimdiden 18 gol atıp üç de asist yaptı. Roma kaptanı Bryan Cristante’den de kendisi ve Dybala için özel bir övgü geldi: “İyi olduklarında fark yaratıyorlar. Umarız bunu mümkün olduğunca uzun süre böyle sürdürürler” diyen orta saha oyuncusu, başarılı başlangıcın ardından DAZN’a konuştu.