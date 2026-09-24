"Seyircilerin topun dışarı atılmasını beklemesinin bir yanlış anlaşılma olması, daha 100 yıl boyunca sürecek" dedi Klopp, RTL'ye. Bunun arka planında şu vardı: Hollandalı santrfor Brian Brobbey sakatlık yaşayarak yerde kaldı, ancak Alman takımı oyuna devam etti ve Oranje'nin bir kişi eksik olmasına rağmen topu dışarı atmayı tercih etmedi. Pozisyonun sonunda ise 32. dakikada Felix Nmecha'nın attığı 1-0'lık gol geldi.

"Ama çocuklara aslında oyuna devam etmeleri söyleniyor" diyen Klopp, kaptanı Joshua Kimmich ve arkadaşlarının kararlı şekilde devam etmesinin kesinlikle fair play eksikliği olmadığını açıkladı. Yeni Bondscoach Xavi ise bu durumda DFB takımının tavrını "zekâ ile fair play eksikliğinin bir karışımı" olarak gördü.

Ayrıca İspanyol vatandaşı olan vatandaşı hakem Alejandro Jose Hernandez Hernandez'i de işin içine kattı: "Hakemin düdüğü zaten ağzındaydı ve bu yüzden bizim bazı oyuncularımız oynamayı bıraktı" diye eleştiren Xavi, aynı zamanda şunu da vurguladı: "Ama çok da büyük bir mesele değildi."

Eski Hollanda milli oyuncusu Rafael van der Vaart ise olaya daha sert yaklaştı ve Alman takımının oyuna devam etmesini NOS'a "sportmenlik dışı" olarak nitelendirdi. Kimmich ise durumu soğukkanlı biçimde değerlendirdi: "Devam etmekte tamamen haklıydık." Bayern yıldızına göre oyunun belki de durdurulması hakemin görevi olmalıydı, "ve ben herhangi bir düdük duymadım."

Oranje kaptanının Alman takımının oyuna devam etmesinin utanç verici olduğu yönündeki suçlamasına Kimmich net yanıt verdi: "Bence bu, onun düşünülmüş bir cevabı değil."

DFB takımı: Kai Havertz ve Jamal Musiala'nın durumu ne?

Nmecha'nın öne geçiren golünden kısa süre önce Klopp, arka adalesinde bir sıkışma hisseden Kai Havertz'i oyundan erken almak zorunda kaldı. Aslında ilk 11'de yer alması gereken Jamal Musiala ise ısınma sırasında yaşadığı kas problemleri nedeniyle hiç sahaya çıkamadı: "İkisi de MR'da, umarım bu akşam hâlâ bir teşhis alırız" diyen yeni milli takım teknik direktörü, maçın ardından iki sakat oyuncu için konuştu ve pazar günü Yunanistan'a karşı oynanacak gelecek maçta bu ikiliye yeniden güvenebileceğine inanmadığını belirtti: "Umarım ciddi bir şey değildir. Bizim için büyük ihtimalle yoklar, ama umarım sonrasında hızlı şekilde yeniden oynayabilecek duruma gelirler."

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Almanya'nın kısıtlı üstünlüğü son anlara kadar sürdü, ancak uzatma dakikalarında Hollanda Cody Gakpo ile hak edilmiş beraberlik golünü buldu. Oyuna sonradan giren, eski Bayern yıldızı Mark van Bommel'in oğlu Ruben van Bommel, harika bir dış ayak ortasıyla dikkat çekici asisti yaptı. "Küçük van Bommel'e bunu nereden öğrendiğini sordum" diyen Klopp, babasına takılarak şöyle konuştu: "Babasından almamış, dış ayak işi anneden gelmiş olmalı."

Virgil van Dijk'ın Hollanda adına attığı gol neden iptal edildi?

Bu sırada DFB takımının öne geçiren golünün yanı sıra özellikle bir başka pozisyon daha tartışma yarattı: Yaklaşık çeyrek saat dolmadan savunmanın lideri van Dijk, korner sonrası Hollanda'yı görünüşte kafa vuruşuyla öne geçirmişti. Ancak VAR müdahalesinin ardından gol iptal edildi, çünkü hakemlerin görüşüne göre Oranje hücumcusu Brobbey, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in altıpas içinde çıkış yapmasını kurallara aykırı şekilde engelledi - sert bir karardı.

"Bu tam anlamıyla bir utanç" diye çıkıştı van der Vaart. "İnanılmaz" çünkü Brobbey "neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Elbette temas olabilir. Kaleci istediği her şeyi yapamaz. Bu sadece çok zayıf bir kaleci performansıydı" dedi van der Vaart. Klopp ise farklı düşündü ve Brobbey'nin muazzam fizik gücüne dikkat çekti: "Neredeyse kare gibi bir oyuncu ve Marc'ın oradan geçme şansı yok. Harika bir korner ama bu bir faul. Artık böyle çalınması gerekiyor" diyen Klopp, kalecilerin yakın zamanda Dünya Kupası'nda da altıpas içinde yeniden daha güçlü şekilde korunduklarını hatırlattı.

Klopp yönetimindeki prömiyerin sportif değerlendirmesini ise stoper Jonathan Tah yaptı: "Elbette kazanmak isterdik, iki tarafta da fırsatlar vardı. Ama 1-0 öndeyseniz bunu da bitirmek istersiniz. İyi bir ilk adım attık, maç inanılmaz yoğun geçti. Her şey mükemmel değildi ama mesele bu değildi. Sahaya farklı bir yüz koymaya başlamak istiyoruz. Ve bugün bunun ilk adımıydı." Tah, A milli takım debutunu yapan SC Freiburg sağ beki Philipp Treu'ya da özel bir övgü ayırdı: "Pippo'yu özellikle öne çıkarmak isterim. Çizgi boyunca aşağı yukarı nasıl gidip geldiği çılgıncaydı. İlk milli maç için gerçekten çok iyiydi" dedi Tah.

Almanya, pazar günü Uluslar Ligi 2026/27 sezonunun 2. maç gününde Yunanistan ile karşılaşacak, Klopp da Augsburg'da milli takım kulübesindeki iç saha prömiyerini yaşayacak. "Odak daha çok savunma ve önde baskı üzerineydi, rakibe nasıl baskı kurmak istediğimiz üzerine" diyen Kimmich, Klopp yönetimindeki ilk antrenmanları anlattı. "Top rakipteyken belli bir temel düzen bulma meselesiydi. Bu da sonrasında topla da gelişebilmemizin temeli."