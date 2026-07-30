BTS turne biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Dünya çapında bir K-pop fenomeni olan BTS, dev küresel stadyum turnesi için resmen yeniden sahneye döndü. Yedi üyenin tamamının zorunlu askerlik hizmetini tamamlamasının ardından Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook yeniden bir araya gelerek bugüne kadarki en iddialı dünya turnelerini başlattı. Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'yı kapsayan bu dev konser turnesi, grubun rekor kıran Permission to Dance on Stage serisinden bu yana ilk tam kapsamlı stadyum headliner turnesi olma özelliğini taşıyor. Toplu olarak ARMY olarak bilinen dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, bu tarihi geri dönüşü büyük bir heyecanla bekliyordu ve bu durum tüm büyük pazarlarda biletler için eşi benzeri görülmemiş bir talep yarattı.

GOAL, yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel detayları derledi. Resmi birincil bilet satış kanallarındaki talep son derece yüksekti ve ön satış kontenjanları dakikalar içinde tükendi.

BTS turnesi ne zaman düzenleniyor?

BTS dünya turnesi, 34 şehir ve 23 ülkede toplam 79 tarihi kapsıyor ve bu da onu müzik tarihindeki en büyük K-pop stadyum organizasyonlarından biri yapıyor. Aşağıda, mekan konumları ve doğrudan bilet bağlantılarıyla birlikte yaklaşan büyük uluslararası ve Kuzey Amerika stadyum tarihlerinin ayrıntılı dökümü yer alıyor.

Tarih Şehir Mekan Biletler 1-2 Ağustos 2026 East Rutherford, NJ, ABD MetLife Stadium Biletler 5-6 Ağustos 2026 Foxborough, MA, ABD Gillette Stadium Biletler 10-11 Ağustos 2026 Baltimore, MD, ABD TBC Biletler 15-16 Ağustos 2026 Arlington, TX, ABD TBC Biletler 22-23 Ağustos 2026 Toronto, Kanada TBC Biletler 27-28 Ağustos 2026 Chicago, IL, ABD TBC Biletler 1-2 ve 5-6 Eylül 2026 Los Angeles, CA, ABD TBC Biletler 2-3 Ekim 2026 Bogotá, Kolombiya TBC Biletler 9-10 Ekim 2026 Lima, Peru TBC Biletler 14, 16-17 Ekim 2026 Santiago, Şili TBC Biletler 23-24 Ekim 2026 Buenos Aires, Arjantin TBC Biletler 28, 30-31 Ekim 2026 São Paulo, Brezilya TBC Biletler 19, 21-22 Kasım 2026 Kaohsiung, Tayvan National Stadium Biletler 3, 5-6 Aralık 2026 Bangkok, Tayland TBC Biletler 12-13 Aralık 2026 Kuala Lumpur, Malezya TBC Biletler 17, 19-20, 22 Aralık 2026 Singapur TBC Biletler 26-27 Aralık 2026 Cakarta, Endonezya Gelora Bung Karno Main Stadium Biletler 12-13 Şubat 2027 Melbourne, Avustralya Marvel Stadium Biletler 20-21 Şubat 2027 Sydney, Avustralya Accor Stadium Biletler 4, 6-7 Mart 2027 Hong Kong TBC Biletler 13-14 Mart 2027 Manila (Bulacan), Filipinler Philippine Sports Stadium Biletler 2027 - tarih TBA Orta Doğu (bölge doğrulandı, şehir/mekan TBA) Muhtemel: Lusail/Ahmad bin Ali Stadium, Katar; Cidde, Suudi Arabistan Biletler

BTS turnesi biletleri nereden alınır?

BTS'yi canlı izlemek için bilet almak, küresel talebin sık sık mekan kapasitelerini aşması nedeniyle zor olabilir. İlk birincil satışlar, resmi ARMY Membership ön satış kaydı gerektiren Ticketmaster gibi büyük platformlar üzerinden yapıldı. Genel satışlarda birincil bilet kontenjanları neredeyse anında tükendiği için, ikincil hayran pazar yerleri garantili koltuk almak isteyen hayranlar için en istikrarlı ve erişilebilir seçenek durumunda.

StubHub, BTS biletlerini güvenli şekilde satın almak için önerilen ikincil pazar yeridir. Dünyanın en büyük çevrimiçi bilet destinasyonlarından biri olan StubHub, küresel turun her durağında geniş bir oturma seçeneği sunuyor. Platformdaki her işlem FanProtect Guarantee ile korunur ve bu da biletlerinizin yüzde 100 orijinal olmasını, konserden önce zamanında teslim edilmesini ve mekana giriş için tamamen geçerli olmasını sağlar.

Biletlerinizi bugün satın almak için tek yapmanız gereken resmi BTS sayfasını ziyaret etmek, istediğiniz performans tarihini ve şehri seçmek ve tüm fiyat kategorilerindeki gerçek zamanlı oturma uygunluğunu karşılaştırmaktır.

BTS turnesi biletleri ne kadar?

BTS konserlerinin bilet fiyatları şehre, stadyuma, koltuk konumuna ve 360 derecelik sahneye yakınlığa göre değişir. Yüksek talep nedeniyle yeniden satış pazarındaki değerler dalgalansa da hayranlar farklı bütçelere uygun seçenekler bulabilir.

Üst tribün koltukları: En ucuz giriş seviyesi biletler genellikle StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde 95 ABD doları ile 130 ABD doları civarında başlar. Stadyumun daha üst katmanlarında yer alan bu koltuklar, elektrikli atmosferi ve tüm mekanı kapsayan kalabalık ışık gösterilerini deneyimlemek için bütçe dostu bir seçenek sunar.

Orta seviye ve alt tribün koltukları: Aksiyona daha yakın, geliştirilmiş yüksek görüş açıları için alt tribün ve kulüp seviyesi biletleri, mekana bağlı olarak genellikle 180 ABD doları ile 350 ABD doları arasında değişir.

Ayakta saha içi ve VIP soundcheck paketleri: Doğrudan merkezi 360 derecelik sahnenin çevresinde yer alan premium saha içi biletleri ile özel VIP soundcheck erişim paketleri, 450 ABD dolarından 1.200 ABD dolarına veya daha fazlasına kadar çıkan daha yüksek yeniden satış fiyatlarına sahiptir.

En ucuz bileti arıyorsanız, konser tarihleri yaklaşırken StubHub üzerindeki envanteri takip etmek, satıcılar ilanlarını güncellediğinde fiyat düşüşlerini yakalamanıza yardımcı olabilir.

BTS hakkında bilmeniz gereken her şey

Güney Kore'nin Seul kentinde kurulan BTS, çok yetenekli yedi üyeden oluşuyor: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook. Grup, 2013'teki çıkışından bu yana yerel hip-hop sanatçılarından baskın bir küresel kültürel fenomene dönüştü. Sayısız rekora imza atan BTS, Billboard Hot 100 ve Billboard 200 listelerinde zirveye çıkan ilk Koreli grup oldu, birden fazla Grammy Award adaylığı elde etti ve dünya genelinde çok gecelik stadyum serilerinin tüm biletlerini tüketti.

Grubun başarısı; dinamik performanslar, karmaşık koreografiler, kendi ürettikleri müzikler ve ruh sağlığı, gençliğin güçlendirilmesi ve öz sevgi gibi temalara değinen anlamlı şarkı sözlerinden oluşan olağanüstü bir sanatsal birleşime dayanıyor. BTS müziğin ötesinde de önemli küresel katkılar sundu; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu ve UNICEF ile Love Myself şiddet karşıtı kampanyasında ortaklık kurdu.

Üyelerin zorunlu Güney Kore askerlik yükümlülüklerini tamamladığı ve başarılı solo projelere imza attığı uzun bir aranın ardından, mevcut dünya turnesi onların yedi kişilik birleşik bir grup olarak görkemli dönüşüne sahne oluyor. Katılan hayranlar, grubun çığır açan kariyerine yayılan ikonik hitlerin yanı sıra kendilerine özgü dinamik light stick'ler, senkronize koreografiler ve piroteknik unsurlar içeren iki saati aşkın muhteşem bir gösteri bekleyebilir.

BTS turnesinden neler beklenmeli?

Canlı bir BTS performansına katılmak, tipik bir konserden çok daha fazlasıdır; grubun ikonik sahne hakimiyetini ve ARMY olarak bilinen küresel hayran kitlesiyle derin bağını sergilemek için tasarlanmış tam kapsamlı, sürükleyici bir gösteridir. Tüm yedi üye RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook'un bireysel aralarının ardından sahnede yeniden bir araya gelmesiyle hayranlar, zirve enerji, karmaşık koreografiler ve güçlü canlı vokal düzenlemeleriyle dolu elektrik yüklü bir gece bekleyebilir.

Canlı bir gösteride sizi bekleyenler şöyle:

Dev 360 derecelik sahne düzeni: Turne, stadyum zemin alanının tam merkezine konumlandırılmış özel bir 360 derecelik arena tipi sahne tasarımına sahip. Bu düzen, mekandaki her koltuğa yükseltilmiş bir görüş hattı sağlıyor ve grubu on binlerce hayranın tam ortasına yerleştiriyor.

Yüksek enerjili setlist ve dönüşümlü sürprizler: Yaklaşık üç saate yayılan setlist, FAKE LOVE, MIC Drop ve IDOL gibi güçlü grup marşlarını, Dynamite ve Butter gibi modern mega hitlerle harmanlıyor. Grup ayrıca her gecenin performansına özel dönüşümlü bir sürpriz bölüm de ekliyor; böylece turnede hiçbir iki gösteri aynı setlist'e sahip olmuyor.

Son teknoloji görsel prodüksiyon: Gece boyunca dev çok yönlü LED ekranlar, senkronize ışık gösterileri ve yüksek etkili piroteknikler dahil olmak üzere son teknoloji konser unsurları bekleyin.

Eşsiz hayran kültürü ve enerji: Stadyum tribünleri boyunca senkronize light stick renk dalgalarından her şarkı için atılan yüksek ve tutkulu tezahüratlara kadar, bir BTS konserindeki kalabalık enerjisinin eşi benzeri yoktur. Hayranlar ayrıca gösteri başlamadan önce diğer katılımcılarla el yapımı hediyeler takas etmek gibi geleneksel konser alışkanlıklarını paylaşmayı da dört gözle bekleyebilir.



