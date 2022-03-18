Bryan Okoh: Salzburg'un ABD doğumlu genci, Avrupa'nın bir sonraki savunma yıldızı olmaya aday

Red Bull Salzburg'un hücum anlamında taşıyıcı kolonları dönmeye devam ediyor.

Sadio Mane, Erling Haaland ve Patson Daka, Avusturya ekibini Avrupa'nın en büyük liglerine açılan bir kapı olarak kullandılar. Karim Adeyemi ve Brenden Aaronson büyük ihtimalle bu yaz onları takip edecek. Genç yetenek Benjamin Sesko, 2023'te kervana katılabilir.

Ancak sahanın diğer ucunda, Salzburg'un savunmacı yetiştirme konusunda da kötü bir sicili yok.

Dayot Upamecano daha önce Red Bull Arena'da parladı. RB Leipzig'e gittikten dört yıl sonra Bayern Münih'e 42.5 milyon €'ya imza attı.

Bu arada Duje Caleta-Car, 20'li yaşlarının başında, Marsilya için gösterdiği performansla bir Liverpool'un hedefi oldu. Erken kariyerinde Salzburg kadrosunda üç yıl geçirdi.

Sakatlığı onun patlamasını birkaç ay ertlemesine sebep olsa bile Salzburg'da çıkış yapmak isteyen en yeni stoper için bu iyiye işaret.

Bryan Okoh şu anda Kasım ayında geçirdiği çapraz bağ kopmasından sonra iyileşme sürecinde. 2021-22 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek.

İsviçre milli takımına ilk çağrısını 18 yaşında almış olması, Okoh'un ne kadar potansiyele sahip olduğunu göstermelidir.

Salzburg'daki ilk maçına Eylül ayında Avusturya Kupası maçında alt ligdeki Kalsdorf'a attığı golle damgasını vurdu ve hem Şampiyonlar Ligi hem de Bundesliga maçlarında yedek kulübesinde yer aldı.

Houston, Teksas'ta Nijeryalı bir baba ve Kongolu bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen bir oyuncu için öyleyse parlak bir gelecek var. Okoh uluslararası düzeyde dört farklı takımı temsil edebilir.

Yine de, çocukluğunun büyük çoğunluğunu Avrupa'nın batı yakasındaki Romandy bölgesinde geçirdiği için İsviçre'yi seçti.

Okoh'un resmi futbola ilk adımları, 2016'da İsviçre'nin en iyi ekibi Lozan-Sport'taki akademiye kaydolmadan önce yedi yaşında FC Espagnol Lausanne'a katılmasıyla geldi.

Salzburg, 2019 yazında onu 16 yaşındayken transfer etmek için yaklaşık 2 milyon € ödemeyi kabul etti. Bu, onu kendi yaş grubundaki tarihteki en pahalı İsviçreli oyuncu yapıyor.

Lozan'ın eski sportif direktörü Pablo Iglesias, 24 Heures'e verdiği demeçte, "Ulusal gençlik takımlarıyla öne çıkmıştı," dedi ve teklifler zaten her yerden geliyordu: İngiliz kulüpleri, Alman takımları, İtalyan ekipleri ve biri Avusturya'da.

"Onu tutmaya çalıştık. Ailesiyle, Bob Ratcliffe (Lozan'ın sahibi) ile görüştük ve kalması için ona bir şeyler teklif ettik ama artık çok geçti."

Salzburg'un oyuncu keşfetme departmanı, Avrupa'nın en çok aranan gençlerinden biri için sıranın önünde belirdi. Hemen kulübün yedek takımına, ikinci ligde oynayan FC Liefering'e gönderildi.

Okoh'un şu anda bu seviyede 30'dan fazla maçı var, bu da 18 yaşındaki oyuncunun 2022 yazında tam sağlığına döndüğünde oyunun zorluklarına hazır olmasını sağlıyor.

Peki Okoh'u yaşının diğer stoperlerinden ayıran nedir?

İsviçre 21 Yaş Altı Milli Takımı menajeri Mauro Lustrinelli, 24 Heures'e verdiği demeçte, "Çok fiziksel, iyi savaşıyor ve ikili mücadelelerde güçlü."

"İyi defans yapıyor ama bir bonus olarak, iki ayağıyla da rahat olduğu gerçeği sayesinde oyun kurulumunda iyi. Bu, modern bir oyuncu için inanılmaz bir avantaj."

İki ayaklılık ve topla birlikte rahatlık, hem gözlemcilerin hem de antrenörlerin kadrolarında en çok arzuladığı şey. Yani savunmanın dışına çıkmaktan ve hücuma katılmaktan korkmayan Okoh'un gelecekte bir meta haline gelmesi muhtemel.

Ayrıca güçlü kişilik özelliklerine sahip; Iglesias onu "kibar, iyi eğitimli ve büyük aile değerlerine sahip. Sahada olduğu kadar okulda da güçlü" olarak nitelendirdi.

Okoh'ta elit bir yetenek olmasını sağlayacak her şey bulunuyor. Salzburg ise bir gence 2021 yazında dört yıllık yeni bir sözleşme vererek oyuncu gelişimi konusunda artık kalıplaştığını göstermek istiyor.

Okoh, Ekim ayında Tages-Anzeiger'e "Salzburg'dayım çünkü bende bir şeyler görüyorlar" dedi. "Bu konuda haklı olduklarını göstermek istiyorum."

Sakatlıklar Okoh için bir norm haline gelmediği sürece, tam da bunu yapma yolunda ilerliyor.