Bryan Mbeumo, Manchester United'ın Chelsea karşısındaki çöküşünde tam olarak neyin ters gittiğini açıkladı

Bryan Mbeumo, Stamford Bridge'de ikinci yarıda yaşadıkları hayal kırıklığı yaratan çöküşe rağmen Manchester United'ın Chelsea karşısındaki son yenilgisinden gerçekten olumlu çıkarımlar yapabileceğini savundu. Hücum oyuncusu, Lisandro Martinez'in takıma pahalıya mal olan kırmızı kartının ardından Michael Carrick yönetimindeki kadronun güçlü birlikteliğini ve gelişen hücum anlayışını övdü.

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United, Stamford Bridge'de mağlup oldu

United forveti Mbeumo, Stamford Bridge'de alınan zorlu Chelsea yenilgisinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Konuk ekip maça iyi başladı ve büyük ölçüde üstün oynadığı ilk yarıda Amad Diallo ile Mbeumo üzerinden önemli fırsatlar yarattı. Ancak devre arasından kısa süre sonra maçın kontrolü Carrick'in takımının elinden tamamen çıktı.

Morgan Rogers 50. dakikada gol perdesini açtı, Cole Palmer'ın penaltı golü ise kısa süre sonra Chelsea'nin üstünlüğünü ikiye katladı. Penaltı, Wesley Fofana'ya geç müdahalesi nedeniyle Martinez'in ikinci sarı kartı görmesinden kısa süre sonra geldi. Bu kritik kırmızı kart, konuk ekibin işini çok zorlaştırdı.

Mbeumo, takımın zihniyetini ve birlikteliğini övdü

Sonucun yarattığı büyük hayal kırıklığına rağmen Mbeumo, takım arkadaşlarının sergilediği son derece olumlu zihniyete dikkat çekti. Tüm takımın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve ülke içindeki gidişatını tersine çevirmeye odaklandığını vurguladı.

Mbeumo, MUTV'ye şunları söyledi: “Bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence bugün sağlam bir oyun oynadık, özellikle ilk yarımız iyiydi. Her şey iyiydi; zihniyetimiz de çalışma tempomuz da. Galibiyetin geleceğini düşünüyorum.

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“Herkesin birbirine bağlı olduğunu hissediyorum. Hata yapanlar olduğunda bile yanlarında olduk. Birisi çok iyi bir iş çıkardığında da herkes bundan bir şeyler elde etmek için oradaydı.”

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Sonuca rağmen hücumda ritim bulmak

United son maçlarında net pozisyonlar üretmekte ciddi sıkıntı yaşamıştı. Bu nedenle ilk yarıdaki performansı memnuniyet verici bir değişimdi. Mbeumo, kırmızı kart maçın gidişatını tamamen değiştirmeden önce takımın hücumda gerçek bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Forvet sözlerini şöyle sürdürdü: “Hâlâ herkese güveniyoruz. Bir kişi eksik kaldığımızda da maçın sonunda hayal kırıklıkları yaşadık. Ama bence bugün takım olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Belki bugün sadece bazı fırsatları değerlendiremedik. Maçın başlarında öne geçebilirdik, ancak bu maçtan çıkarılacak olumlu bir nokta.

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“Bugün saha içi düzenimiz ve dediğim gibi zihniyetimiz oldukça iyiydi. Son birkaç maçta yeterince pozisyon bulamamıştık, oysa bugün iyi fırsatlar yakaladık. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün için hâlâ olumlu şeyler var.”

Gözler yaklaşan kritik maçlarda

Carrick, yoğun ve fiziksel açıdan zorlayıcı fikstür öncesinde A takım kadrosunu hızla toparlamak zorunda. Ancak United, pahalıya mal olan kırmızı kartının ardından Martinez'den kesinlikle yararlanamayacak.

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Takım, bu ağır yenilginin sezon boyunca yakaladığı ivmeyi kalıcı olarak bozmasını önlemek için çok hızlı toparlanmalı. United şimdi tüm dikkatini Roma ve Aston Villa'ya karşı oynayacağı iki kritik maça çevirdi.