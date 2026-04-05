Bryan Linssen, Cumartesi günü NEC formasıyla bir kez daha gol attı; takım, Excelsior deplasmanında 0-2 galip geldi. Rotterdam'daki tribünlerden "Linssen Oranje'de" sesleri yükseldi, ancak forvet oyuncusu bu yazki Dünya Kupası konusunda kendine fazla umut bağlamıyor gibi görünüyor.

"Bence Dünya Kupası tatilime denk geliyor, bu da pek ideal değil," dedi NEC'in 0-1'lik golünü atan oyuncu ESPN'e verdiği röportajda. "Tesadüfen geçen hafta iptal sigortası yaptırdım, ama bunun geçerli olup olmadığını bilmiyorum. Hemen rezervasyon yaptıracağım."

35 yaşındaki Linssen, Hollanda milli takımında hiç forma giymedi. Limburger, daha önce Jong Oranje veya Hollanda'yı temsil eden başka bir takımda da hiç oynamamıştı.

Linssen daha sonra dikkatini NEC'in Rotterdam'da aldığı galibiyete çevirdi. Nijmegen ekibi, Vriendenloterij Eredivisie'de güçlü bir sezon geçiriyor, ancak alt sıralarda yer alan Excelsior karşısında beklenenin altında bir performans sergiledi.

"Biraz ısınmamız gerekti," diye itiraf ediyor özeleştirel Linssen. "0-1'e kadar yolumuzu bulamadık, ondan sonra kontrolü ele geçirdik, ama genel olarak bizim için de oldukça sıkıcı bir maçtı. Normalde olduğu kadar enerji olmadığını fark ediyordunuz, ama bu tür maçları da kazanmak zorundasınız."

Linssen'in futbol kariyeri her halükarda henüz sona ermedi. Dick Schreuder tarafından forvet olarak kullanılan deneyimli kanat oyuncusu, bu hafta başında NEC ile sözleşmesini iki sezon daha uzattı.

"Evet, iki yıl daha. Kendimi iyi hissediyorum ve keyif alıyorum, bu yüzden bir süre daha devam edeceğim," dedi NEC ile Eredivisie'de ikinci sıra için mücadele eden Linssen. Takım, Feyenoord ile aynı şekilde 53 puanda bulunuyor, ancak Rotterdam ekibi Pazar günü FC Volendam ile karşılaşacak.