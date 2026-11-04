Bryan Cristante, AS Roma'nın iki farklı üstünlüğünü kaybederek Manchester United'a yenilmesinin ardından tartışmalı penaltı kararına tepki gösterdi. İtalyan orta saha oyuncusu, Old Trafford'da yaşanan bir başka dramatik çöküşün ardından takım arkadaşlarını savunmadaki zaaflarını gidermeye çağırdı.

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Roma, Old Trafford'da üstünlüğünü koruyamadı

Cristante, United karşısında alınan dramatik 3-2'lik yenilginin ardından takım arkadaşlarından performanslarını bir an önce yükseltmelerini istedi. İtalyan ekibi, salı günü Old Trafford'da iki gollük önemli üstünlüğünü kaybetti.

Konuk ekip, maçın ilk 18 dakikasında 2-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda büyük bir çöküş yaşayarak üç gol yedi ve İngiltere'den puansız ayrıldı. Gianluca Mancini, Matheus Cunha'ya yaptığı faulün ardından ikinci yarının başlarında kritik bir penaltıya neden oldu. Bu karar ev sahibi ekibe maça tutunma şansı verdi ve karşılaşmanın gidişatını tamamen değiştirdi.

Cristante tartışmalı penaltı kararını sorguladı

Cristante, geri dönüşü başlatan penaltı kararından duyduğu rahatsızlığı açıkça gösterdi. Orta saha oyuncusu, hakemin Mancini aleyhine ağır bir karar verdiğini düşündü.

Cristante, "Penaltı pozisyonunun tekrarını izlemedim ama sahadayken karar bana çok şüpheli göründü," açıklamasını Sky Sport Italia'ya yaptı. "Coştuklarında çok güçleniyorlar, bu yüzden onları durdurmak zor."

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Hakem kararından duyduğu rahatsızlığa rağmen Roma'nın yenilgideki payını da kabul eden Cristante, "İlk yarıda harika oynadık. İkiden fazla gol atabilirdik ama elbette rakip de güçlü," dedi.

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Roma bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçta üstünlüğünü kaybetmedi. Ekim ayında Real Madrid'e evinde 4-3 yenildiği maçta da iki gollük avantajını koruyamamıştı. Cristante, üstünlüğü korumak için geriye çekilmenin şu anda takımın önemli zaaflarından biri olduğunu kabul etti.

"Olabilir. Elbette takım olarak savunmada daha dikkatli olmalıyız," dedi. "Bugün 2-0 öndeydik. Bazen geriye çekilip oyunu yönetebilir, topu rakibe bırakabilirsiniz ama gol yemeden. Bunu dikkatle inceleyip nerede hata yaptığımızı anlamalıyız çünkü çok sık yaşanıyor."

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Olumlu yönleri istikrarlı sonuçlara dönüştürmek

İtalyan ekibi, yaklaşan maçlar öncesinde toparlanıp savunmadaki kırılganlığına çözüm bulmak zorunda. Roma, ikinci yarılarda yaşadığı bu pahalıya mal olan çöküşlerin sezonuna damga vurmaması için yeniden antrenman sahasına dönecek.