24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Çeviri:

Bruno için felaket gece: Como karşısında 4 gol yiyen United yıldızı eleştirilerin hedefinde

B. Fernandes
M. United
Como
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İngiltere
İtalya

Polisin açıkladığı endişe verici detaylar

Polis, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evinin soyulmasıyla ilgili soruşturma yürütüyor. Olay, oyuncunun takımıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan mağlubiyetin ardından İtalya'dan dönüşüyle aynı zamana denk geldi.

"ESPN" ağının aktardığına göre, olayın yaşandığı sırada Fernandes'in ailesi evde değildi. Polis olay yerine hızla ulaşırken, Manchester United kaptanına desteğini gösterdi.

"ESPN" ağının aktardığı Cheshire polisinin açıklamasında şöyle denildi: "21 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 civarında, polis Nether Alderley'deki Alderley Park bölgesinde bulunan bir adreste şüpheli bir hareketlilik ihbarları aldı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "İhbarda bulunan kişi, komşu bir mülkün arka bahçesinde kimliği belirsiz 3 kişinin bulunduğunu bildirdi."

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Memurlar ihbarın yapıldığı yere intikal etti, ancak vardıklarında şüphelilere dair herhangi bir ize rastlayamadı. Bununla birlikte memurlar, mülkün soyulduğunu ve bir dizi eşyanın çalındığını tespit etti."

Açıklama şöyle son buldu: "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor."

Macclesfield'deki Proaktif Soruşturma Birimi'nden dedektif David Jarvis şunları söyledi: "Bu soruşturma şu anda hâlâ ilk aşamalarında ve olaydan sorumlu kişileri tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

Ve ekledi: "Soruşturmamız kapsamında, olay sırasında bölgede bulunan ve şüpheli bir hareketlilik görmüş olabileceğini düşünen herkesle iletişime geçmek istiyoruz."

Şöyle devam etti: "Aynı şey, soruşturmaya yardımcı olabilecek güvenlik kamerası veya araç kamerası kayıtlarına sahip olan herkes için de geçerli."

Lombardiya bölgesinde yaşanan felaket gecesinde Manchester United, Cesc Fabregas'ın takımı karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir mağlubiyet aldı ve galibiyetsiz maç serisini 7 karşılaşmaya çıkardı. Sonuç ayrıca Bruno Fernandes'i, teknik direktörü Michael Carrick'in oyun anlayışını alenen sorgulamaya itti.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin