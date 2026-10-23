Polis, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in evinin soyulmasıyla ilgili soruşturma yürütüyor. Olay, oyuncunun takımıyla birlikte, Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan mağlubiyetin ardından İtalya'dan dönüşüyle aynı zamana denk geldi.

"ESPN" ağının aktardığına göre, olayın yaşandığı sırada Fernandes'in ailesi evde değildi. Polis olay yerine hızla ulaşırken, Manchester United kaptanına desteğini gösterdi.

"ESPN" ağının aktardığı Cheshire polisinin açıklamasında şöyle denildi: "21 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 civarında, polis Nether Alderley'deki Alderley Park bölgesinde bulunan bir adreste şüpheli bir hareketlilik ihbarları aldı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "İhbarda bulunan kişi, komşu bir mülkün arka bahçesinde kimliği belirsiz 3 kişinin bulunduğunu bildirdi."

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Memurlar ihbarın yapıldığı yere intikal etti, ancak vardıklarında şüphelilere dair herhangi bir ize rastlayamadı. Bununla birlikte memurlar, mülkün soyulduğunu ve bir dizi eşyanın çalındığını tespit etti."

Açıklama şöyle son buldu: "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler devam ediyor."

Macclesfield'deki Proaktif Soruşturma Birimi'nden dedektif David Jarvis şunları söyledi: "Bu soruşturma şu anda hâlâ ilk aşamalarında ve olaydan sorumlu kişileri tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

Ve ekledi: "Soruşturmamız kapsamında, olay sırasında bölgede bulunan ve şüpheli bir hareketlilik görmüş olabileceğini düşünen herkesle iletişime geçmek istiyoruz."

Şöyle devam etti: "Aynı şey, soruşturmaya yardımcı olabilecek güvenlik kamerası veya araç kamerası kayıtlarına sahip olan herkes için de geçerli."

Lombardiya bölgesinde yaşanan felaket gecesinde Manchester United, Cesc Fabregas'ın takımı karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir mağlubiyet aldı ve galibiyetsiz maç serisini 7 karşılaşmaya çıkardı. Sonuç ayrıca Bruno Fernandes'i, teknik direktörü Michael Carrick'in oyun anlayışını alenen sorgulamaya itti.



