Bruno Guimaraes transferi, Arsenal ile Newcastle arasındaki satranç maçını kızıştırıyor

Newcastle, kaptanı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal'in teklifini reddetti; Newcastle, takımıyla iki yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmak istiyor.

Öte yandan Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu korumak ve geçen sezon finaline ulaştığı Şampiyonlar Ligi'ni bu kez kazanmaya çalışmak için kadrosunu güçlendirmek amacıyla, mevcut yaz transfer döneminde Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için geliştirilmiş bir teklif sunma olasılığını değerlendiriyor.

Guimaraes, yeni sezona hazırlık amacıyla Newcastle'ın kamp çalışmalarına katılmak için İspanya'da bulunuyor ve Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak Newcastle'daki takım arkadaşlarına katıldığını doğruladı.

Futbol uzmanı Julian Laurens, konuyla ilgili "Sky Sports News" kanalında şunları söyledi: "Newcastle'ın bu görüşmelere Arsenal'den mümkün olduğunca fazla para almaya çalışarak gireceğini biliyordum."

Şunları ekledi: "Ancak bu yaz Arsenal'de gördük ki, bir oyuncunun değeri olarak düşündükleri miktardan fazlasını ödemeyecekler."

Devam etti: "Newcastle ile Arsenal arasında ilgi çekici bir satranç oyunu başlıyor. Oyuncu ile Arsenal arasında herhangi bir sorun olmadığını düşünüyorum, dolayısıyla mesele artık iki kulüp arasında."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İlk teklifin aşağı yukarı bu zamanlarda sunulacağı ve reddedileceği zaten hep bekleniyordu. Şimdi iki kulüp konuyu daha ayrıntılı görüşebilir."

Şöyle işaret etti: "Newcastle'ın, Guimaraes'in ayrılıp Arsenal'e katılmayı ne kadar istediğini bildiğini düşünüyorum ve Newcastle açısından mevcut mali durumu da biliyoruz."

Ekledi: "Bu, Eddie Howe'un ayrılış sebeplerinden biri; çünkü Guimaraes'in bir noktada Arsenal'e satılacağını biliyordu."

Şu tespiti yaptı: "Newcastle, geçen yaz Alexander Isak ile yaşananların tekrarından kaçınmak istiyor; çünkü o durum ne Newcastle'a, ne Isak'a, ne de Liverpool'a hiçbir hayır getirmedi."

Devam etti: "Bu transferin önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesini bekliyorum ve Arsenal açısından bakıldığında, yalnızca Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından birini değil, aynı zamanda 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncuyu da kadrosuna katacaklar."

Şöyle açıkladı: "Mikel Arteta'ya göre Bruno'nun başarısının sırrı, yüksek baskıya direnebilme yeteneğinde yatıyor. Sana baskı yapan ve arkadan oyun kuran bir takıma karşı oynuyorsan, bu rolde en iyisi Bruno'dur."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dörtlü savunma hattının önünde oynamasını, Rice ve Odegaard'ın iki yanında yer almasını, maçın ritmini belirleyebilmesini ve her şeyi kontrol altında tutmasını kesinlikle bekliyorum."