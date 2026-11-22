Arsenal orta sahası Bruno Guimaraes, bir zamanlar kendisini el üstünde tutan taraftarların yuhalamalarıyla karşılandığı St James' Park'a dönüşünün kendisini duygusal açıdan nasıl etkilediğini anlattı. Brezilyalı yıldız, Arsenal'ın Newcastle United ile 2-2 berabere kaldığı maç boyunca düşmanca bir atmosferle karşılaştı.

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Tyneside'a soğuk bir dönüş

Eski kulübünün sahasına dönmek nadiren kolaydır, ancak Guimaraes için İngiltere'nin kuzeydoğusuna yaptığı yolculuk özellikle sarsıcı oldu. Newcastle'da geçirdiği dört buçuk yılda takımın kilit isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu, topa her dokunduğunda ev sahibi taraftarların bitmek bilmeyen yuhalamalarına maruz kaldı . Taraftarlar, bu yılın başlarında ses getiren ayrılığının ardından eski kaptanlarının konsantrasyonunu bozmaya çalışırken stadyumdaki atmosfer gerginleşti.

Bu karşılama, Guimaraes'in daha önce Newcastle'da gördüğü sevgiyle keskin bir tezat oluşturdu. Kulüpte geçirdiği dönemde takımın iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı ve 56 yıl sonra takımı bir kupaya taşıyan ilk kaptan olarak tarihe geçti. Ancak Arsenal'a yazın 75 milyon sterlin karşılığında transfer oluşu ve kulübe ayrılmak istediğini açıkça bildirdiğine dair haberler, Tyneside taraftarlarında belli ki burukluk bıraktı.

Guimaraes sosyal medyada konuştu

Guimaraes, 2-2'lik beraberliğin ardından akşam yaşananları değerlendirmek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Profesyonel hayatının yaklaşık beş yılında önemli bir yer tutan kulübe karşı böylesine yoğun duyguların hâkim olduğu bir ortamda oynamanın zorluğunu kabul etti. Premier League liderinin puan kaybettiği maçın sonucu da 29 yaşındaki oyuncunun zorlu gecesindeki hayal kırıklığını artırdı.

Arsenal yıldızı, Chronicle Live tarafından aktarılan sosyal medya paylaşımında şunları yazdı: "Bugün benim için farklı bir deneyimdi. Son beş yılda pek çok mutlu anı paylaştığım bir yere döndüm. Birbirinden çok farklı iki devre oynadık ve oynamanın her zaman zor olduğu bir yerde üç puanın tamamını alamamanın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Her zaman birlikte ilerlemeye devam ediyoruz!"

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Maç sonunda duygusal anlar

Maç boyunca süren yuhalamalara rağmen son düdüğün ardından tepkilerin tonu bir miktar değişti. Guimaraes doğrudan tünele gitmek yerine sahada kalarak tribünde bekleyen taraftarları selamladı. Yuhalamalar tamamen dinmese de Newcastle taraftarlarının bir bölümü, Emirates Stadyumu'na transferinden önce kulübün son dönemdeki yükselişine yaptığı katkıları takdir ederek onu daha sıcak karşıladı.

Beraberliğe rağmen Arsenal puan tablosunun zirvesinde kalmayı sürdürdü, ancak ortaya konan performans şampiyonluk yarışında yoğun duygularla başa çıkmanın zorluğunu gösterdi. Guimaraes içinse bu akşam, futbolda algının ne kadar hızlı değişebildiğini, yerel bir kahramanken nasıl yuhalamaların hedefi hâline gelebildiğini hatırlattı.

Arsenal'ı peş peşe iki büyük sınav bekliyor

Newcastle karşısında zorlukla alınan beraberliğin ardından Arsenal'ın odağı hızla önündeki zorlu ve kritik maçlara çevrildi. Yoğun fikstür bu salı akşamı Şampiyonlar Ligi'yle başlıyor. Arsenal, Alman devi Borussia Dortmund'u Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak. Önemli maçların temposu hafta sonunda da düşmeyecek. Geçen sezon Premier League şampiyonluğu için yarışan ilk iki takımın merakla beklenen büyük karşılaşmasında Manchester City, pazar günü Arsenal'a konuk olacak.