Arsenal'ın orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes, takımının Hull City karşısında zorlu bir galibiyet alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmasının ardından lig liderini “inanılmaz” olarak nitelendirdi. Martin Odegaard, ikinci yarıda maçın sonucunu belirleyerek Mikel Arteta'nın ekibinin millî maç arasına önemli bir ivmeyle girmesini sağladı.

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Puanları söke söke almak

Martin Odegaard, 72. dakikada dirençli Hull savunmasını aşan golüyle farkı yarattı ve Arsenal'e üst üste yedinci iç saha galibiyetini getirdi. Bu sonuçla Arteta'nın takımı, Premier League'deki ilk 10 maçında 27 puana ulaştı.

Ancak ev sahibi ekip, mevcut teknik direktörü yönetimindeki 34. lig galibiyetini 1-0'lık skorla alırken epey zorlandı. Arsenal, Kai Havertz ve Noni Madueke ile yakaladığı iki önemli kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Nobel Mendy'nin Havertz'e müdahalesinin ardından yaptığı güçlü penaltı itirazları da karşılık bulmayınca Kuzey Londra ekibi, tek farklı üstünlüğünü son düdüğe kadar korumak zorunda kaldı.

Guimaraes istikrarlı formundan memnun

Orta sahada önce Declan Rice, ardından Mikel Merino ile birlikte oynayan Brezilyalı futbolcu, konuk ekibin inatçı savunması karşısında gösterdikleri dirençten memnundu. Zorlu maçı değerlendiren Guimaraes, takımın istikrarını övdü.

“Zor bir maçtı. İşimizi çok zorlaştırdılar ama bu rakamlar etkileyici,” dedi. “Hem kendim hem takım adına mutluyum. Böyle devam edeceğiz. İnanılmaz bir performans sergiledik.”

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Guimaraes, soyunma odasında eylül ayında Brighton'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin etkisini geride bırakmaya kararlı olduklarını da anlattı. “Soyunma odasındaki mesajımız açıktı. Son araya girdiğimizde, sezonumuzun en kötü maçlarından birinde Brighton'a yenilmiştik,” diye ekledi. “Bu kez araya iyi bir sonuçla girmek ve milli takımlarımıza mutlu gitmek istiyorduk.”

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Arteta hücumda daha fazla bitiricilik istiyor

Arsenal puan toplamayı sürdürse de Arteta, yazın 75 milyon sterline transfer ettiği oyuncudan daha fazlasını bekliyor. İspanyol teknik direktör, Guimaraes'in büyük etkisini kabul ederken eski Newcastle yıldızının oyununu daha da ileri taşımasını istedi.

“Çok daha iyi durumda, büyük etki yarattı ve artık ciddi bir seviyeye ulaşıyor. Ama onu bir üst seviyeye daha çıkarabiliriz,” dedi Arteta. “Buna inanıyorum, soyunma odasında da kendisine söyledim. Maçın pek çok anına hükmetti ama gösterecek daha çok şeyi var.”

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Arteta, bireysel performansların ötesinde hücum oyuncularının pozisyonları daha iyi değerlendirmesini istiyor. Derinde savunma yapan rakibe karşı kaçan fırsatlardan duyduğu rahatsızlıkla yaklaşım değişikliği çağrısında bulundu.

“Daha etkili olmalıyız,” diye kabul etti Arteta. “İki kez kaleciyle karşı karşıya kaldık, bir de orada penaltı olsaydı... Savunmaya çarpan, bloklanan şutlar var. Israr etmeli, daha etkili ve pragmatik olmanın yollarını bulmalıyız.

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“Bazen kapanan savunmalara karşı kusursuz golü atmaya çalışıyoruz ama bundan çok daha fazla karışıklık yaratmalıyız. İlk golü çok daha erken atarsak maç da değişir.”

Milli araya moralli giriyorlar

Arsenal, Brighton yenilgisinin ardından yaşadığı üç haftalık sıkıntılı dönemin bir benzerinden kaçınarak milli araya rahat bir şekilde zirvede girecek. Tek farklı galibiyetleri istikrarlı biçimde alabilmesi, Arsenal'in şampiyonluk mücadelesi için sağlam bir temel oluşturdu.

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Lig maçları yeniden başladığında Arteta, takımının savunmadaki sağlamlığını hücumda da etkili performanslara dönüştürmesine odaklanacak. Arsenal, yoğun kış fikstüründe yeni kazandığı mücadele gücünü hücumdaki bitiricilikle birleştirmeyi hedefleyecek.