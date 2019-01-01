Bruno Genesio ile sözleşme yenileme görüşmeleri durduruldu!

Lyon'un Fransa Kupası'nda Rennes'e elenmesinin ardından yönetim, teknik adamla sözleşme yenileme görüşmelerini erteledi.

'un Kupası'nda 'e elenmesinin ardından, teknik direktör Bruno Genesio'nun kulüpte geleceği tartışılmaya başlandı.

Kupa maçının ardından basına açıklama yapan Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, sezon bitmeden Genesio ile sözleşme uzatmayacaklarını söyledi. Fransa Kupası'nda finale çıkılması halinde Fransız teknik adamla sözleşme yenilemeyi düşünen Aulas, şu anda bu durumun ortadan kalktığını belirtti.

Rennes' 3-2 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarına konuşan Lyon başkanı Jean-Michel Aulas, "Bruno ile görüşüp kupada finale çıkılması halinde 2 senelik yeni sözleşme yapma konusunda anlaşmıştık. İyi bir görüşmeydi ve anlaştığımız için çok mutluydum. Fakat finale çıkamadık ve şimdi durumlar daha değişik. Şu anda onunla kontrat yapamam." açıklamalarında bulundu.

Henüz her şeyin tamamiyle bitmediğini dile getiren Aulas, "Bu saatten sonra anlaşma imkansız diyemeyiz fakat skorlara bağlı bir durum. Belki Bruno Genesio da başka teklifleri dinlemek ister." dedi.

Kulübün sorunlarına çözüm getirebilmek için görüşmelerde bulunan Lyon başkanı, "12 taraftar grubuyla görüşerek, kulüp için en iyi çözüm yollarının ne oladuğunu onlara anlatmaya çalıştım. Basında çıkan haberlere çok üzülüyorum, söylediğiniz her şey yanlış. Kulüp için neyin en iyi olacağını bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maç sonrasında üzüntüsünü dile getiren Lyon teknik direktörü Bruno Genesio, "Elendiğimiz için çok üzgünüm. İkinci yarıda iyi bir oyun sergilememize rağmen yeterli olmadı. Kulübün çıkarları her zaman kişilerden önce gelir. Şu anda lig tablosunda hedeflediğimiz yer 2. sıra ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Lyon şu anda 'de 56 puan ile 3. sırada bulunuyor.