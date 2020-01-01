Bruno Fernandes'ten Solskjaer açıklaması: "Söylenenler doğru değil"

Manchester United'ın Portekizli yıldızı, Ole Gunnar Solskjaer ile tartışma yaşadıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

'ın başarılı orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, maçının devre arasında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile tartışma yaşadığı yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Manchester United'ın Tottenham karşısında 6-1'lik şok bir yenilgi aldığı maçın devre arasında Bruno Fernandes oyundan alınmış ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde yıldız futbolcunun soyunma odasında Solskjaer ile sert bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

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Milli Takımı'nın İsveç ile oynadığı maç sonrasında Sport TV'ye yaptığı açıklamalarda bu iddialara yanıt veren Fernandes, "Konuyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. İlk önce takım arkadaşlarımla tartıştığım söylendi, bu tutmayınca Victor Lindelöf ile tartıştığım söylendi, bu da tutmayınca en son Solskjaer ile atıştığım yazıldı. Söylenenlerin hiçbiri doğru değil." dedi.

Daha fazla takım

Devre arasında oyundan alınmasının tamamen teknik bir karar olduğunu belirten Fernandes, şöyle devam etti: "Teknik direktörümüz bana maçın artık bittiğini ve önümüzde birçok maç olduğunu söyledi. Oyundan alınmak hoşuma gitmese de anlayışla karşıladım ve takımımıza zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Kimse takım arkadaşlarım ya da teknik direktörümüzle aramda sorun yaratmak için adımı kullanmasın. Takımımızdaki atmosfer gayet iyi ve önümüzdeki maçta Tottenham yenilgisi telafi edeceğiz."

Manchester United, Premier Lig'in ilk üç haftasında topladığı üç puanla 16. sırada yer alıyor.