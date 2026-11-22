Portekizli futbolcunun sözleri açık bir işaret: Serie A'ya dönüş somut bir seçenek, Millan ve Juventus gelişmeleri takip ediyor.

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Milan ve Juventus artık gerçekten umutlu. Bruno Fernandes sessizliğini bozarak Manchester United ile sözleşmesini uzatma görüşmelerine ilişkin son durumu açıkladı: "Sözleşmemle ilgili görüşmeler durdu. Şu anda müzakere etmiyoruz", dedi Portekizli orta saha oyuncusu Sky Sports England'e. Eski Novara ve Udinese oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor; kulübün sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor.

AÇIKLAMALARI: Bruno Fernandes bu konuda şunları söyledi: "Kulüp bana sözleşme uzatma teklifinde bulundu ama beklemeye ve her şeyi askıya almaya karar verdim. Şimdi sahaya odaklanıyoruz." Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrılmak isteseydim geçen yaz, iki yıl önce ya da üç yıl önce bunu yapabilirdim. Önemli teklifler vardı ve çok daha fazla para kazanmaya gidebilirdim. Kalmayı hep ben seçtim."

Son olarak orta saha oyuncusu, bu tercihi nedeniyle kulübüne sorun çıkarmak istemediğini belirtti: "United artık beni istemezse sözleşmemin bitmesini beklemeden hemen ayrılırım. Asla sorun çıkarmam."

MILAN VE JUVENTUS UMUTLU - Adı Milan ve Juventus ile anılan Portekizli futbolcu için iki kulüp artık ciddi biçimde harekete geçti. Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinde İngiliz kulübünün bir yıllık uzatma opsiyonu bulunan Fernandes'in 60 milyon avroluk serbest kalma bedeli var.