Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında Manchester United'ı (3-2) galibiyete taşıyan heyecan dolu geri dönüşün amacının kulüp içinde herhangi birinin koltuğunu kurtarmak olmadığını belirterek, takımın tamamının özgüvenini yeniden kazanmak ve bu zorlu dönemi aşmak için bu galibiyete ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasındaki Roma maçına, tüm kulvarlardaki son 9 maçında herhangi bir galibiyet elde edemeden çıkmıştı; bu durum, görevinden alınma tehdidiyle karşı karşıya kalan Manchester United teknik direktörü Michael Carrick üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Fernandes, maçın ardından "Amazon Prime" kanalına yaptığı açıklamalarda Carrick'in görevi sorulduğunda şöyle konuştu: "Hayır, herhangi birinin işini kurtarmaya ihtiyacımız yoktu. Kulübün bu galibiyete ihtiyacı vardı, oyuncuların da ona ihtiyacı vardı. Bu, bir oyuncu grubu ve teknik ekip olarak ihtiyaç duyduğumuz bir şeydi."

"Sky Sports" kanalının aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bu çıkmazdan kurtulmak için büyük çaba harcadık. Zor bir durumdu, medyada çok sayıda tahmin ortaya atıldı ve kulüp içinde yaşanan pek çok şeyle ilgili birçok yalan yayıldı. Ancak benimle teknik direktör arasındaki konular netti ve ortaya atılanların hiçbiri gerçekleşmedi."

Manchester United kaptanı, Premier Lig'deki Bournemouth maçında yedek kulübesinde oturma kararına da değinerek, teknik direktörün bu kararı aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle değil, kendi performansına dayanarak aldığını açıkladı ve şunları söyledi: "Teknik direktör beni ilk on bir dışında bıraktı çünkü istenen seviyede oynamıyordum. Herkes bunun söylediklerim yüzünden (Como maçından sonraki açıklamalarına atıfta bulunarak) bana verilen bir ceza olduğunu düşündü; eğer öyleyse, doğru bir karardı."

Fernandes, teknik ekibin kararlarına saygı duyduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: "Kararları veren teknik direktördür ve benim bunları kabul edip bunlara göre yoluma devam etmem gerekir. Bu, ne teknik direktöre, ne teknik ekibe, ne de bu kulüpteki herhangi bir oyuncuya olan güvenimi değiştirir."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu, önümdeki her maçı kazanma hedefimi değiştirmez." Roma karşısındaki galibiyetin Manchester United'ın sezonunda gerçek bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirterek şunları ekledi: "Bir dönüm noktası olmalı."