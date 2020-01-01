Bruno Fernandes: Premier Lig şampiyonu olacağımıza inanıyorum

Manchester United'in başarılı orta saha oyuncusu, takımının başarılı olacağını düşünüyor.

Bruno Fernandes, 'ın Lig şampiyonluğu yaşaması için gereken niteliklere sahip olduğunu belirtti.

2020 yılında Premier Lig'de üç kez ayın futbolcusu ödülüne layık görülen Portekizli oyuncu, daha büyük başarılara ulaşmak istiyor.

"Premier Lig'i kazanabiliriz"

Bruno Fernandes Premier Lig'in resmi web sitesine yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuştu: "Ayın oyuncusu ödülünü bir kez kazanmak bile zorken, bu ödüle üç kez sahip olduğum için çok gururlu hissediyorum. Ancak Premier Lig'de şampiyon olursak daha mutlu olacağım. Böylesine büyük bir kulübe gelmemin amacı İngiltere'de şampiyonluğa ulaşmaktır ve bence bunu başarma ihtimalimiz var."

Hafta içinde Leipzig karşısında 3-2'lik skorla mağlup olan Manchester United, grubu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA 'nin yolcusu oldu. Manchester United Premier Lig'de ise, 19 puanla 6. sırada bulunuyor. İngiliz ekibinin bir maçlık eksiği bulunuyor.

Takımıyla şampiyonluk yaşayacağına inanan Bruno Fernandes, bu sezon oldukça iyi bir form grafiği yakalamış durumda. Portekizli orta saha oyuncusu şimdiye kadar çıktığı 17 maçta 11 gol ve 6 asistlik bir katkı gösterdi.