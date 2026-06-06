Bruno Fernandes, Portekiz'in hazırlık maçındaki galibiyetinde en parlak isim oldu; Rafael Leão ise en kötü performans gösteren isim oldu

Portekiz, Cumartesi günü Şili ile oynadığı hazırlık maçını galibiyetle tamamladı. Lizbon yakınlarındaki Estádio Nacional do Jamor'da, teknik direktör Roberto Martínez'in takımının 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Gonçalo Guedes ve Bruno Fernandes'in golleri ikinci yarıda geldi. O anda her iki takım da sahada oner kişiyle oynuyordu. Portekiz, Dünya Kupası'nın başlamasından önce bir kez daha hazırlık maçı oynayacak. 10 Haziran'da Leiria'da Nijerya ile karşılaşacak.

Portekiz maça umut verici bir başlangıç yaptı ve birkaç dakika içinde öne geçebilirdi. João Cancelo'nun keskin ortasını Rúben Dias kafayla tamamlayacak gibi göründü, ancak kaleci Lawrence Vigouroux muhteşem bir kurtarış yaptı.

Portekiz erken bir gol bulmak için çabalamaya devam etti. Rafael Leão golü daha da yaklaştı, ancak Cristiano Ronaldo'nun muhteşem topuk pasının ardından attığı düşük şut, direğin içinden geçerek kalenin yanından dışarı çıktı.

İlk yarıda oyunun gidişatı pek değişmedi: Portekiz saldırdı, Şili savunmaya çekildi. Ronaldo, Vigouroux'un bacaklarının arasından topu ağlara gönderdiğinde Güney Amerikalılar için işler bir an için ters gitmiş gibi göründü. Ancak Portekizli oyuncu ofsayt pozisyonundaydı.

İlk yarının sonlarına doğru ortalık bir anda karıştı. Cancelo ve Felipe Faundez, arka çizgide birbirlerine girdi, ardından Leão ve Iván Román birbirlerini birkaç kez itti. Hem Leão hem de Román kırmızı kartla oyundan atıldı.

Seyircilerin hayal kırıklığına uğramasına neden olan bir gelişme de, devre arasında (diğerlerinin yanı sıra) Ronaldo'nun soyunma odasında kalmasıydı. Süperstarın yerine Guedes girdi ve takım arkadaşı Cancelo'nun muhteşem bir ters vuruşla gol atmasına ramak kaldı. Vigouroux, Şili'yi güzel bir refleksle kurtardı.

Bu kurtarıştan kısa bir süre sonra, Şili tarafının yıldızı yine topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı. Rúben Neves, oyuna sonradan giren Guedes'e pas verdi; Guedes, mükemmel bir ilk dokunuşun ardından çok hızlı bir şekilde şutunu çekerek Vigouroux'yu biraz şaşırttı: 1-0.

Maçın bitimine 15 dakika kala Swansea kalecisi Vigouroux ikinci golü de kalesinde gördü. Guedes topu Francisco Conceição'ya aktardı, ardından eski Ajax oyuncusu topu Fernandes'e hazırladı. Manchester United yıldızı, ceza sahasının çok dışından kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Dünya Kupası'na katılamayan Şili, uzatmalarda birdenbire skoru 2-1'e getirdi. Lucas Cepeda, ceza sahasının hemen dışında bir boşluk buldu ve topu Neves'in bacaklarının arasından ustaca geçirdi. Maç 2-1'de sona erdi.