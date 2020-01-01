Bruno Fernandes: Manchester United, İngiltere'nin en iyi takımı

Manchester United'ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes, İngiltere'nin en iyi takımında oynadığını söyledi.

2019-20 sezonunun devre arasında Sporting CP'den 55 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu Bruno Fernandes, 'dan övgüyle söz etti.

Instagram üzerinden Talent Ain't Enough'a röportaj veren Portekizli oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'daki performansını geliştirmesi gerektiğini söylerek şunları dile getirdi:

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"Manchester United'a gelirken dünyanın en iyi kulüplerinden birinde olacağımı biliyordum. Bana göre Manchester United, İngiltere'nin en iyisi."

Daha fazla takım

"Gelecek yıllarda bugünden daha iyi olmayı hedefliyorum. Şu an en zorlu dönem. Rakipler oyununuzu tanımaya, nasıl hareket ettiğinizi öğrenmeye, nasıl pas atıp nasıl şut çektiğinizi görmeye başlıyor ve böylece işler daha da zorlaşıyor."

"Bu yüzden kendimi geliştirmeli ve daha çok çalışıp rakip takımları daha fazla anlamaya başlamalıyım; çünkü onlar da beni daha iyi anlayıp analiz edecekler. Bana karşı sunacakları zorluklara karşı hazırlıklı olmalıyım."