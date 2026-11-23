Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, bu hafta Jose Alvalade Stadyumu'na duygusal bir dönüş yapacak. Orta saha oyuncusu, 2020'deki ses getiren transferinden bu yana Sporting CP'ye karşı ilk kez sahaya çıkacak. Fernandes, zor günler geçiren Manchester United'ı Avrupa kupalarında başarılı bir dönemden geçen Portekiz ekibi karşısında yönetecek.

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Lizbon'a duygusal dönüş

Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçı, Lizbon'daki gollü performansıyla Avrupa futbolunun yıldızlarından biri hâline gelen Fernandes için önemli bir dönüm noktası. Sporting formasıyla 137 maçta 64 gol atan Portekizli millî oyuncu, kulüp taraftarlarının gözünde hâlâ çok sevilen bir isim. Fernandes, yaklaşık beş yıl önce Old Trafford'a transfer olmasından bu yana eski takımına karşı ilk kez bir resmî maça çıkacak.

Müsabakanın önemine rağmen karşılıklı saygının hâkim olduğu bir atmosfer bekleniyor. Fernandes, Premier Lig'e geçişinde basamak görevi gören kulüple arasındaki güçlü bağı hiçbir zaman gizlemedi. Kaptan, “Sporting'de yaşadığım her şey için büyük mutluluk ve minnettarlık duyuyorum” sözlerini kulübün resmî internet sitesinde söyledi. “Çok sevdiğim ve büyük bir tutkuyla bağlı olduğum bir kulüp. Kalbimde her zaman bir yeri olacak.”

Zor günler geçiren United'ı güçlü bir ev sahibi bekliyor

Sporting, Avrupa'daki mücadelesine çok iyi bir başlangıç yaptığı için United'ı zorlu bir sınav bekliyor. Lizbon ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk dört maçının üçünü kazandı ve Manchester United'ın bu sezon gösteremediği istikrarı ve taktik disiplini ortaya koydu. Fernandes, bu sonbaharın başlarında Porto ile oynanan ve 3-3 biten çalkantılı maçın ardından, United'a katılmasından bu yana Portekizli bir rakibe karşı ikinci resmî maçına çıkacak.

Pochettino yönetiminde United'ın taktik yaklaşımı, özellikle Liverpool karşısında son dönemde yaşanan çöküşün ardından sorgulanmaya başlandı. Kötü sonuçlara rağmen Fernandes, kamuoyu önünde takımın çabasına ve teknik direktörün felsefesine destek verdi. “Sonuç bunu göstermeyecek ve takımın yaptığı pek çok iyi şeyi gölgeleyecek”, diye belirtti.

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Pochettino, eleştirilere yanıt vermesi için takımına güveniyor

Pochettino, Sporting CP ile oynayacakları kritik maç öncesinde takımına kararlı bir çağrıda bulundu. Son yenilgilerini mazeret olarak değil, yeni bir başlangıç için dayanak olarak kullanacaklarını vurguladı. Geçen hafta yoğun eleştirilere maruz kalmasına rağmen dışarıdan gelen tepkilerden etkilenmeyen teknik direktör, soyunma odasının durumu iyi yönettiğini söyledi.

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“Zor bir hafta değildi. Bence durumu çok iyi yönettik ve bu bir mazeret değil. Mazeret üretmeye çalışmıyoruz. Gelişmemiz gerekiyor. Hep birlikte gelişmeye ve başarılı olmaya çalışmak için buradayız. Dün biri bana 1.609 kilometrelik bir yolculuğun tek bir adımla başladığını söyledi. O adım belki yukarı doğru atılmıyor ama bence o yenilginin ardından [durumu değerlendirmemiz] gerekiyor. Bunun bir başlangıç olduğunu ve [devam etmemiz gerektiğini] düşünüyorum”, dedi.

Orta sahadaki boşluk Fernandes üzerindeki baskıyı artırıyor

United, Jose Alvalade Stadyumu'na yapacağı yolculukta birkaç kilit oyuncusundan da yoksun olacak. Sporting ile yeniden karşılaşmayı bekleyen orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, diz ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak. Mücadeleci Uruguaylı oyuncunun yokluğu orta sahada önemli bir boşluk bırakırken, eski takım arkadaşlarına karşı oyunun temposunu belirleme konusunda Fernandes'in üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

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Ancak geçmişteki performansı, Fernandes'in Portekiz'de oynamanın getirdiği baskıyla başa çıkabildiğini gösteriyor. Sporting'de oynadığı dönemde, altyapısında forma giydiği eski takımı Boavista'ya karşı çıktığı beş maçta üç gol attı.