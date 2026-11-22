Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, kulübün kendisine resmen yeni bir sözleşme teklif ettiğini ancak tüm görüşmeleri askıya aldığını doğruladı. Portekizli oyun kurucu, takım sahadaki kötü gidişatı tersine çevirmeye odaklanırken kendi geleceğinin ikinci planda kalması gerektiğini vurguladı.

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Sözleşme görüşmeleri askıya alındı

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2026-27 sezonunun sonuna kadar sürüyor . United'ın sözleşmeyi 12 ay daha uzatmak için kullanabileceği bir opsiyonu da bulunuyor. Görüşmelerde çıkmaz yaşandığına dair haberlere rağmen Fernandes, kulüpten büyük bir maaş artışı veya gereğinden uzun bir sözleşme koparmaya çalışmadığını açıkladı. Kulübün yeni bir teklif sunarak kendisine bağlılığını gösterdiğini belirten Fernandes, Old Trafford'daki mevcut sportif durum nedeniyle pazarlık masasına oturmak için doğru zaman olmadığını düşünüyor.

Fernandes, Sky Sports'a verdiği röportajda şöyle konuştu: "Hayır, şu anda devam eden bir görüşme yok. Ama daha fazla para, daha uzun bir sözleşme istediğimin söylendiğini gördüm. Daha fazla para isteseydim burada olmazdım. Manchester United'da kazandığımdan çok daha fazlasını kazanabileceğim bir yere gitme imkânım vardı."

Kaptan, kulübe yük olmayacağını ve yalnızca sözleşmesi bitene kadar maaş almak için kalmayacağını da kesin bir dille belirtti. Fernandes şunları söyledi: "Kulüp bana 'Bruno, yollarımızı ayırma zamanı geldi' dediği anda kapıdan ilk çıkan ben olurum. Evet, kulüp bana yeni bir sözleşme teklif etti. Bence bu, kendi açılarından kalmamı istediklerini gösteriyor. Ben bunu bir kenara bıraktım çünkü şu anda ne benim ne de kulüp için görüşmeleri konuşmanın doğru zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu an en önemli şey, kulübün yeniden maç kazanmaya başlaması."

Büyük kupaları kazanma hedefi

Kulübün son dönemdeki istikrarsızlığına ve şampiyonluk mücadelesini sürdürmekte zorlanmasına rağmen eski Sporting CP yıldızı beklentilerini düşürmüyor. Fernandes, futboldaki en büyük kupalara odaklanmayı sürdürüyor ve taraftarların zorlu bir dönemde olağanüstü bir sadakat gösterdiğine inanıyor. United gibi bir kulüp için ilk dörtte bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın nihai başarı olarak kutlanması gerektiği fikrini reddetti.

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Kaptan, "Hedefim her zaman bulunduğum kulüpte Premier League'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olacak. Bundan asla kaçınmam. 'Hayır, şu anda hedefimiz ilk dörde girmek olmalı' demem" dedi.

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Michael Carrick ile arasındaki duruma açıklık getirdi

Fernandes, Como karşısındaki ağır yenilginin ardından Michael Carrick ile arasında sorun yaşandığına ve sonrasında yedek bırakılmasına ilişkin söylentilere de değindi. Kaptanın teknik ekibe yönelik açık eleştirileri nedeniyle ilk 11'den çıkarıldığı yönündeki spekülasyonlar artmıştı. Ancak Fernandes, teknik direktörün durumu kendisine bizzat açıkladığını vurguladı. Oyuncuya göre karar tamamen taktikseldi ve kötü sonuçların alındığı bir dönemde takımın genel performansını artırmanın yolunu bulmayı amaçlıyordu.

Fernandes, "Teknik direktör o maçtan sonra ya da Bournemouth maçından önce benimle konuşmaya geldi. 'Bak, yarın seni ilk 11'de başlatmayacağım' dedi ve durumu anlattı. Bunun Como'daki sözlerle hiçbir ilgisi yok. İnsanların bunu o konuya bağlayacağını biliyorum. Bana 'Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor, benim bir değişiklik yapmam gerekiyor. Performanslar iyi değildi. Bunun o konuyla hiçbir ilgisi olmadığını bilmeni istiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

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Mauricio Pochettino yönetiminde yeni dönem

United, Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir döneme girerken Arjantinli teknik direktörün ilk izlenimleri Fernandes'i umutlandırdı. Orta saha oyuncusu, Pochettino'yu disiplinli ama olumlu bir etki yaratan ve beklentileri konusunda kurallarını şimdiden açıkça ortaya koyan biri olarak tanımladı. Fernandes ayrıca, 2019'da Pochettino'nun Tottenham'ına katılmaya çok yaklaştığını açıkladı. Old Trafford'a gitmeden önce Harry Kane ve Heung-Min Son gibi yıldızlarla oynama ihtimali onu cezbetmişti.

Fernandes sözlerini şöyle tamamladı: "Takıma çok iyi bir enerji katmayı seven biri. Çok pozitif, güçlü ve disiplinli. Takımdan ve her oyuncudan talep ettiklerini yerine getirmememize izin vermeyeceğini daha en başta açıkça söyledi."