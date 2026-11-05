Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, kulübün bu sezona felaket gibi başlamasında soyunma odası dışından gelen baskıların önemli rol oynadığını ima etti. Portekizli orta saha oyuncusu, Avrupa’da moral veren bir galibiyet almalarına rağmen Old Trafford çevresindeki atmosferin sahadaki oyuncuların işini zorlaştırdığını kabul etti.

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Old Trafford üzerindeki dış baskılar

Manchester United, tüm kulvarlarda dokuz maçtır süren galibiyet hasretine salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında aldığı nefes kesen 3-2'lik galibiyetle nihayet son verdi. Ancak bu sonuç, Michael Carrick'in ekibinin Premier League'de 17. sırada bulunmasıyla yaşadığı lig krizini örtmeye yetmiyor. Fernandes, Avrupa'daki galibiyetin ardından kulübün mevcut durumunun A takım oyuncuları üzerinde yarattığı zihinsel yüke dikkat çekti.

Fernandes, maçın ardından TNT Sport Brazil'e verdiği samimi röportajda, Manchester Evening News'in aktardığına göre şunları söyledi: "Bu bir özgüven meselesi. Bu kulüpte sonuçlar kötü olduğunda işler zorlaşıyor. Soyunma odasının, oyuncuların ve teknik ekibin dışında, kulübün performansını ve sahada yapabileceklerimizi zorlaştıran pek çok etken var. Bu durum birçok oyuncuyu etkiliyor. Kimileri bununla daha iyi başa çıkıyor, kimileri daha kötü. Kendimizden beklentimiz yüksek. İşler yolunda gitmediğinde, kulübe gerçekten verebileceğimize inandığımız şeyi verememenin yarattığı hayal kırıklığı bizi zihinsel olarak eziyor."

Uzun süredir devam eden hayal kırıklığı

Fernandes, bu sıkıntıların yeni olmadığını, İngiltere'de en çok şampiyonluk yaşayan takımı birkaç sezondur etkileyen daha geniş bir eğilimin parçası olduğunu vurguladı. Kupa kazanılamaması ve istikrarlı bir performans sergilenememesi, Old Trafford'un ev sahibi soyunma odasında bulunan üst düzey oyunculara rağmen başarısızlığın neredeyse sistematik hissedildiği bir ortam yarattı.

"Durum böyle olduğunda tek bir sorun yoktur. Birden fazla sorun vardır. İyileştirilmesi, farklı şekilde yapılması gereken pek çok şey var. Ne yazık ki bu durum uzun zamandır devam ediyor ve işleri daha da zorlaştırıyor. Bu kulüpte kimsenin kazanamamaktan [hoşlanmadığını] biliyoruz. Bu kulübe imza atıyor, bu kulübü temsil ediyorsanız bunun nedeni daha fazlasını istemenizdir. Ne yazık ki son birkaç yıldır böyle olmadı" dedi.

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Michael Carrick ile aralarında sorun olmadığını açıkladı

Fernandes, takımın genel performansının yanı sıra Carrick ile arasında sorun olduğu yönündeki söylentilere de değindi. Orta saha oyuncusu, takımın taktik düzenini kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından Chelsea maçında yedek bırakılmıştı. Fernandes, bu disiplin kararına rağmen aralarındaki ilişkinin profesyonel ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu vurguladı.

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Portekizli yıldız, "Kulübün o galibiyete [Roma karşısında] ihtiyacı vardı, oyuncuların ihtiyacı vardı, bir oyuncu grubu olarak buna ihtiyacımız vardı. Bu durumdan birlikte çıkmak için çok çalışıyoruz. Zor oldu. Medyada pek çok spekülasyon, bu kulüpte benimle teknik direktör arasında yaşandığı söylenen birçok şey hakkında pek çok yalan vardı. Sorunları çözmek için görüştüğümüz söylendi. Böyle bir şey olmadı" dedi.

Odak yeniden Premier League'de

Fernandes, Carrick'in karar verme yetkisini de savundu ve yedek kalmasının kendi performansındaki düşüşün haklı bir sonucu olduğunu kabul etti. Son birkaç haftadır kulüp yönetimiyle ilgili tartışmalara ve antrenman tesislerinde gerginlik yaşandığı yönündeki haberlere rağmen takıma bağlılığını yineledi.

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Fernandes, "Teknik direktör beni [Chelsea karşısında] yedek bırakmaya karar verdi çünkü iyi performans göstermiyordum ve bu adil bir karardı. Herkes bunun söylediğim sözler nedeniyle verilmiş bir ceza olduğunu düşündü. Eğer öyleyse de haklıydı. Kararları teknik direktör verir; ben de bunları kabul edip yoluma devam etmeliyim. Bu, teknik direktöre, ekibe ve bu kulüpteki her oyuncuya duyduğum inancı değiştirmiyor. Önümdeki her s***tiğimin maçını kazanma hedefimi de değiştirmiyor" dedi. United, düşme hattından uzaklaşmak için şimdi Aston Villa karşısında kritik bir sınava çıkacak.