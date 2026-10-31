Manchester United'ın kaptanı Portekizli Bruno Fernandes, takımının cumartesi günü Premier Lig'in dokuzuncu haftasında "Stamford Bridge" sahasında Chelsea'ye karşı aldığı 2-0'lık yenilginin ardından gözyaşlarına boğulacak kadar etkilenmiş halde göründü. Bu yenilgi, tüm turnuvalarda art arda dokuz maça ulaşan galibiyetsizlik serisinin de devam ettiği bir dönemde geldi.

Fernandes, bitiş düdüğünün ardından deplasman tribününde Manchester United taraftarlarını selamlamaya giderken duygularına hâkim olamadı. Takımı, krizini derinleştiren ve teknik direktörü Michael Carrick'in geleceğini de soru işaretleri altında bırakan yeni bir yenilgi almıştı.

Sahada Chelsea ilk yarıyı gollü bir şekilde kapatamadı; ardından Manchester United savunmasını geçen Morgan Rogers 50. dakikada skoru açtı, Cole Palmer da Lisandro Martinez'in yaptığı faul sonucu verilen penaltıdan 64. dakikada ikinci golü ekledi.

Bu yenilgi, Manchester United'ın Bournemouth karşısında 3-0 mağlup olmasından yalnızca 6 gün sonra geldi. Böylece takım, Premier Lig'deki ilk 9 maçında yalnızca 7 puan toplayarak düşüşünü sürdürdü.

Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında teknik direktörünün taktik tercihlerini eleştirmesinin ardından Bournemouth maçında yedek kulübesinde oturmuştu; daha sonra Chelsea karşısında ilk on bire geri döndü ve maçın tamamını oynadı.

Maçın ardından Carrick, krizin nedenleri hakkında konuşmayı en aza indirmeye çalışarak şunları söyledi: "Bugün durumu açıklamak için size uzun bir konuşma yapmayacağım, çünkü bu hiçbir şeyi değiştirmez. İleriye bakmalı ve futbol maçları kazanmalıyız, mesele bu kadar basit."

Takımının ilk yarıda bir ya da iki, belki de üç gol atabileceğini, ancak aradan sonra konsantrasyonunu kaybettiğini ve bunun Chelsea'ye maçın gidişatına hâkim olma imkânı verdiğini ekledi; maçlar sırasında zorlu koşullarla nasıl başa çıkılacağını öğrenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Geleceği konusunda ise teknik direktör, şu anda oyuncuları salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına hazırlamaya odaklandığını söylemekle yetindi ve galibiyetlere dönmenin gerekliliğini vurguladı.

Roma maçının ardından Manchester United, önümüzdeki pazar günü kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Carrick ise olumlu yönlere tutunmaya çalışarak takımının ilk yarıdaki performansının kalitesine dikkat çekti ve oyunculardan ortaya koydukları oyunun üzerine koymalarını istedi.