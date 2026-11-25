Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Old Trafford'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Sporting CP'ye dönme ihtimalini dışlamadı. Portekizli milli futbolcu, eski kulübüne karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı için bu hafta Lizbon'a döndü.

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Sözleşme görüşmeleri durdu

Old Trafford'da yeni sözleşme için yapılan görüşmeler duraksadı . Fernandes, çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak Avrupa karşılaşması öncesinde salı gecesi Lizbon'a geldi. Mevcut sözleşmesi haziran sonunda sona erecek.

Portekizli orta saha oyuncusu 1 Ocak'tan itibaren yabancı kulüplerle görüşebilecek olsa da Manchester United'ın, onu bu yaz bedelsiz kaybetmemek için sözleşmesindeki otomatik 12 aylık uzatma maddesini devreye sokması bekleniyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Ocak 2020'de 68 milyon sterline kadar çıkabilen bir anlaşmayla Sporting'den Manchester United'a transfer olan oyun kurucuyu kadrosuna katmak için defalarca girişimde bulundu.

Fernandes, Lizbon'a dönüşe kapıyı açık bıraktı

Taraftarların sevgisini kazandığı stadyuma dönen Manchester United kaptanı, Lizbon'da ikinci kez forma giyme ihtimalini dışlamadı.

«Sporting'e kapıyı asla kapatmam. Kalbimde her zaman özel bir yeri olacak kulüp,» dedi Fernandes. «Potansiyelime inanan ilk kulüp Sporting'di. Burada taraftarların, yaşanmış olabilecek her şeye rağmen, bana duyduğu sevgiyi ve gösterdiği yakınlığı hep hissettim. Bu, futbolcu olarak gelişmemde çok önemliydi.»

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Portekiz kulübüne yeniden katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise şunları ekledi: «Bunun sözünü veremem. Böyle sözler vermeyi sevmem. Burada geçirdiğim zaman, geri dönmek istediğimi düşündürüyor. Futbolun ötesinde pek çok şey var. Bir gün böyle bir fırsat doğarsa neden olmasın? Burada mutluydum ve yeniden mutlu olmak isterim.»

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Manchester United kaptanının önceliği sözleşme değil, sonuçlar

İngiltere'de Manchester United, ligde oynadığı 11 maçta yalnızca bir galibiyet alarak Premier Lig'de düşme hattına geriledi. Bunun üzerine kulüp, teknik direktör Michael Carrick'in yerine Mauricio Pochettino'yu getirdi . Bu çalkantılı dönemde Fernandes, Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçta alınan iki galibiyet ve iki mağlubiyet Avrupa'da kısa bir soluklanma imkânı sunsa da kendi geleceğini netleştirmekten çok takımın sonuçlarını düzeltmeye önem verdiğini vurguladı.

Sözleşmesi hakkında «Bunu konuşmak için vaktimiz var,» dedi. «Biliyorum, bu benim geleceğim ve fazla zamanım kalmadığı için muhtemelen böyle bakmamalıyım ama sonuçlar beni daha çok endişelendiriyor. Maç kazanmaya başlamamız için sözleşme görüşmeleri durdu. Sonra sözleşmeyi konuşabiliriz. Şimdi bunun zamanı değil.»

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Şöyle devam etti: «Bizim için zor bir dönem, işler planladığımız gibi gitmiyor. Farklı bir turnuvada oynama fırsatımız var. İki galibiyet ve iki mağlubiyet aldık. Bu kulübün büyük bir geçmişe sahip olduğu bir turnuva. Üç puan daha alma fırsatımız var. Bu, tamamen farklı bir turnuva. Sonra ligi düşüneceğiz. Durum ne ideal ne de öngördüğümüz gibi. Hassas bir konumdayız ama Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimiz açısından hiçbir şey değişmiyor.»

Avrupa sahnesi, ligdeki sıkıntılara kısa bir ara sunuyor

Pochettino, Premier Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesine yeniden odaklanmadan önce Manchester United'ın sezonuna ivme kazandırmak istiyor. Bu nedenle çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maç büyük önem taşıyor. Saha dışında ise kulüp yönetiminin, Al-Hilal'in yeniden ilgi göstermesine karşı Fernandes'in 12 aylık uzatma maddesini devreye sokup sokmayacağına 1 Ocak öncesinde karar vermesi gerekiyor.