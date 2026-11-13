Bruno Fernandes, Michael Carrick’in Manchester United’daki görevinden alınmasının ardından ona bir mesaj gönderdi. Son haftalarda takımın taktiksel yönü konusunda kamuoyu önünde yaşadıkları görüş ayrılığına rağmen kulüp kaptanı, Manchester United A takımını yönetecek yeni ve kalıcı bir teknik direktör arayışına başlarken Carrick’e yönelik takdir mesajlarına öncülük etti.

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Carrick, sezona kötü başlangıcın ardından görevden alındı

Manchester United, perşembe günü Carrick ile yollarını ayırdı. Aston Villa ile 4-4 berabere kalınmasının ardından alınan bu karar, sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından geldi ve teknik direktörün Old Trafford'daki görev süresini aniden sona erdirdi.

Önceki sezonu güçlü bir şekilde tamamlamasına rağmen kulüp yönetimi, hedeflerine ulaşmak için teknik direktör değişikliğinin gerekli olduğuna karar verdi. Görevden alma, istikrarsız sonuçların ve kamuoyunda geniş yankı bulan kulüp içi sürtüşmelerin damga vurduğu gergin bir dönemin ardından geldi.

Fernandes ve Maguire'dan Carrick'e teşekkür

Kulübün ayrılığı doğrulamasının ardından Instagram hikâyesinde paylaşım yapan Fernandes, kısa bir veda mesajıyla yetindi. Portekizli orta saha oyuncusu, eski teknik direktörüyle tokalaştığı bir fotoğrafı şu mesajla paylaştı: “Her şey için teşekkürler hocam.”

Ayrılığa değinen tek tecrübeli isim 32 yaşındaki futbolcu değildi. Harry Maguire, habere kamuoyu önünde tepki veren ilk United oyuncusu oldu ve şunları yazdı: “Her zaman bir efsane olarak kalacak. Saygılar. Teşekkürler.”

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Taktik anlaşmazlıkları ve sözleşme belirsizliği

Fernandes'in kısa teşekkür mesajı, kaptan ile eski teknik direktörü arasında yakın zamanda yaşanan anlaşmazlığın ardından geldi. Son PFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi, geçen ay Como karşısında alınan ağır 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Carrick'in taktik yaklaşımını açıkça eleştirmişti.

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Bu anlaşmazlık sonucunda Fernandes, daha sonra Bournemouth'a karşı oynanan Premier League maçında kadro dışı bırakıldı. İkili, sorunu çözmek için Carrington antrenman tesislerinde bir görüşme yapıp aralarındaki meseleyi açıklığa kavuştursa da Carrick yalnızca birkaç hafta sonra görevden alındı.

Saha dışında ise Fernandes'in Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Futbolcunun, kulübün ikinci sözleşme uzatma teklifini reddettiği bildiriliyor. Mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan orta saha oyuncusu, ocak ayında başka kulüplerle görüşme hakkı kazanacak. United, bu tarihten önce yeni şartlarda anlaşmak için zamanla yarışıyor.

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United, Carrick'in yerine Pochettino'yu hedefliyor

Carrick'in ayrılmasının ardından Manchester United yönetimi, kalıcı bir teknik direktörü mümkün olan en kısa sürede göreve getirmek için çalışıyor. Kulüp, eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu görevin önde gelen adaylarından biri olarak belirledi.

Pochettino şu anda ABD'nin teknik direktörlüğünü yapıyor. Arjantinli teknik direktörün olası transferini gerçekleştirmek, ligdeki sezonunu kurtarmak ve soyunma odasında istikrar sağlamak isteyen United'ın başlıca önceliği olacak.