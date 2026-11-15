Bruno Fernandes'in Manchester United ile geleceği, büyük ölçüde Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı performansa bağlı hale gelmiş görünüyor. Zira Manchester United kaptanı, yeni bir sözleşme imzalama konusundaki kararını, kulübün yeni sportif projesini değerlendirene ve teknik direktörün takımı yeniden kupa yarışına taşıyabilme kapasitesini görene kadar ertelemeye karar verdi.

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32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor; ancak Manchester United, ilave bir sezonluk uzatma seçeğine sahip. Fernandes'in sözleşme yenileme konusunda daha önce yapılan iki teklifi reddetmesinin ardından, kulüp yönetimi oyuncuyu takıma olan bağının sona ermesiyle birlikte bedelsiz kaybetmekten kaçınmaya çalışıyor.

"The Sun" gazetesi, Manchester United yönetiminin kaptanlarını yeni bir sözleşme imzalaması konusunda ikna edebileceğine hâlâ güvendiğini, ancak oyuncunun tutumunun Pochettino yönetimindeki çalışmaların gelişimine ve Arjantinli teknik adamın Michael Carrick yönetiminde yaşanan zorlu dönemin ardından takıma istikrarı yeniden kazandırmakta ne ölçüde başarılı olacağına bağlı olarak belirleneceğini bildirdi.

Takımın tamamının sonuçlar ve performans açısından düşüş yaşamasının ardından Fernandes bu sezon boyunca hayal kırıklığına uğramış görünüyordu; bu durum, Carrick'in görevden alınıp Pochettino ile anlaşma yoluna gidilmesinden önce alışılmış seviyesini gösteremeyen Portekizli oyuncunun performansına da yansıdı. Southampton, Tottenham ve Chelsea'deki önceki deneyimlerinin ardından Pochettino, Old Trafford kapısından Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Fernandes'in beklediği yalnızca yeni teknik adamla ilişkisinin nasıl olacağını öğrenmek değil; aynı zamanda yönetimin transfer piyasasındaki planlarına ve takımın ihtiyaçlarını karşılamaya ne ölçüde hazır olduğuna da uzanıyor. Zira kulüp yaz döneminde Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andre Santos ile anlaşma sağladı, ancak kadroda hâlâ açık zayıf noktalar olan bazı mevkileri takviye etmeyi başaramadı.

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Orta saha hattının yeniden inşa edilmesine rağmen Manchester United hâlâ bek ve santrfor mevkiinde eksiklik yaşıyor; buna bazı savunma seçeneklerinin performansındaki istikrarsızlık da ekleniyor. Bu durum, yönetimden geleceği ve bu sezon sonrasında takımda kalması konusunda bir karar vermeden önce ciddi adımlar görmek isteyen Portekizli oyuncu için kadronun takviyesini bir zorunluluk hâline getiriyor.

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Pochettino'nun, ister yeni oyuncularla anlaşarak ister bazı mevcut unsurlardan vazgeçerek Manchester United kadrosunda geniş çaplı değişiklikler yapması bekleniyor. Önemli kararlar Fernandes ile sınırlı kalmayacak; zira Lisandro Martinez ve Harry Maguire'ın sözleşmeleri 2027 yazında sona eriyor ve kulüp ilave bir sezonluk uzatma seçeneğine sahip. Luke Shaw ise sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla eş zamanlı olarak mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor.

Pochettino'nun, ABD Millî Takımı'ndaki görevinin sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta resmen göreve başlamasını takiben, kış transfer döneminde takımı yeniden şekillendirme çalışmalarına başlaması öngörülüyor. Bu adımın, özellikle kulübün rekabet edebilme kapasitesi ve Arjantinli teknik adamın ihtiyaç duyduğu unsurları temin etmesiyle ilgili olarak Manchester United'ın yeni projesinin hatlarını belirlemesi bekleniyor.

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Pochettino, ABD Millî Takımı'ndan ayrılıp İngiltere'ye dönme kararı hakkında şunları söyledi: "Şu anda konuşmak zor, ben çok duygusal bir insanım, bu çok üzücü bir karar, ancak biz profesyoneliz ve hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." Böylece önümüzdeki günler, takımın geleceğinin ve Fernandes'in Old Trafford içindeki yolculuğuna devam etme konusundaki tutumunun hatlarının çizilmesinde belirleyici olmaya devam edecek.