Mauricio Pochettino, Old Trafford'daki ilk Premier Lig iç saha maçına hazırlanırken Manchester United kadrosunun derinliğini değerlendirmeye başladı. Birçok deneyimli oyuncunun yokluğunda Arjantinli teknik direktör, Brentford karşılaşması öncesinde seçeneklerini artırmak için altyapıya yöneldi.

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Pochettino, cuma günkü antrenmana altyapı oyuncularını çıkardı

Enzo Kana-Biyik, Manchester United'ın cumartesi günü Brentford ile oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde teknik direktör Pochettino'nun birçok oyuncusundan yoksun kaldığı cuma antrenmanında A takımla çalıştı. 19 yaşındaki Fransız forvete, altyapıdan Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Jim Thwaites ve Jaydan Kamason eşlik etti.

Kaptan Bruno Fernandes hastalığı nedeniyle antrenmana katılmadı . Böylece Benjamin Sesko, Marcus Rashford, Carlos Baleba ve Manuel Ugarte'nin de yer aldığı eksikler listesi uzadı.

Öte yandan Pochettino, savunmacı Leny Yoro'nun Liverpool karşısında gördüğü kırmızı kartın itiraz üzerine iptal edilmesiyle oynayabilecek olmasından memnuniyet duydu.

Portekiz'de kaptığı virüs nedeniyle Fernandes'in durumu son anda değerlendirilecek

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Pochettino, Fernandes'in Portekiz'le birlikteyken kaptığı virüs nedeniyle Brentford karşısında oynayıp oynayamayacağının belirsiz olduğunu doğruladı. United'ın teknik direktörü, son kararını vermeden önce orta saha oyuncusunun durumunu değerlendireceğini vurguladı.

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“Evet, bilmiyoruz,” dedi Pochettino. “Portekiz'de kaptığı bir virüsten etkileniyor. Maçı biraz sorun yaşayarak tamamladı ve bugün antrenmana katılamıyor.

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“Bakacağız. Gün içinde ve yarın sabah nasıl uyanacağına bakacağız. Risk almayacağız çünkü biliyorsunuz, böyle bir durumda kendinizi [bunu yapabilecek gibi] hissetmezsiniz.

“Durumunu yakından takip edeceğiz ama henüz bir karar vermedik.”

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Kana-Biyik'in Le Havre'dan Old Trafford'a uzanan yolu

Kana-Biyik'in A takımla antrenmana çıkması, kulüpteki gelişiminde önemli bir adım. United, genç forveti Fransız ekibi Le Havre'dan bedelsiz transfer etmek için Nisan 2025'te anlaşmaya vardı ve transferi aynı yılın temmuz ayında resmen tamamladı.

Taraftarlar hâlâ onun A takımdaki ilk maçına çıkmasını bekliyor. United, deneyim kazanması için onu hemen INEOS'un sahibi olduğu İsviçre kulübü Lausanne-Sport'a kiralamıştı. Kana-Biyik, burada tüm kulvarlarda 26 maçta bir gol attıktan sonra Manchester'a döndü ve bu sezon 21 yaş altı takımında dört maça çıktı. Pochettino'nun genç oyunculara duyduğu güven göz önüne alındığında, yakında A takım kadrosuna da alınabilir.

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Düşme hattındaki United, ağustostan bu yana ilk lig galibiyetini hedefliyor

Cumartesi günkü maç, Premier Lig'de düşme hattında bulunan United için büyük önem taşıyor. Ağustostan bu yana ligde galibiyet alamayan Manchester United, Brentford ile son karşılaşmasındaki sonucu tekrarlayarak Pochettino'nun ilk iç saha maçından galibiyetle ayrılmasını hedefliyor.

Ipswich evinde Aston Villa'ya kaybederse United, galibiyetle en azından geçici olarak son üç sıradan çıkacak. Pochettino ise Fernandes ve antrenmana çağırdığı altyapı oyuncularının maç kadrosunda yer alıp almayacağına karar vermek için cumartesi gününü bekleyecek.