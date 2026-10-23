Michael Carrick, orta saha oyuncusu Bruno Fernandes’in taktik kararlarını kamuoyu önünde sorgulamasının ardından Manchester United kaptanlığını sürdüreceğine dair garanti vermedi. Teknik direktör, Bournemouth ile oynayacakları kritik maç öncesinde Portekizli yıldızın ilk 11’deki geleceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

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Como yenilgisinin yankıları

Carrick, Fernandes'in ilk 11'deki yerini veya United kaptanlığını koruyacağını garanti etmedi. Teknik direktör, pazar günü Bournemouth'un Old Trafford'a yapacağı ziyaret öncesinde zorlu sorularla karşılaştı. Bu belirsizlik, Portekizli orta saha oyuncusunun kamuoyu önünde tepkisini dile getirmesine yol açan Como karşısındaki 4-1'lik ağır yenilginin ardından ortaya çıktı.

Fernandes, maç sonrası verdiği televizyon röportajında taktik düzeni açıkça sorguladı. Carrick ve teknik ekibinin İtalyan ekibine karşı adam adama baskı yapmamaya karar verdiğini açıkladı. Fernandes, bu taktik tercihin ağır yenilgiye doğrudan katkıda bulunduğunu öne sürdü.

Carrick'in önceliği kulüp

Carrick'e cuma günü maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Fernandes'i yedek bırakmayı veya kaptanlık pazubandını elinden almayı düşünüp düşünmediği doğrudan soruldu. United'ın teknik direktörü soruyu yanıtlamaktan kaçınarak tüm kadroya bağlılığını vurgulamayı tercih etti.

Carrick'in ESPN'in aktardığı açıklaması şöyle: “Benim için her şeyden önce takım gelir. Kadro ve kadro içindeki dinamikler söz konusu. Yine, mesele kulüp. Ben her zaman kulüp için en iyisini yaparım.”

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Şöyle devam etti: “Sadece şunu söylüyorum: Durum ne olursa olsun, her zaman kulüp için en iyisini yaparım. Onunla konuşmuş olsam da olmasam da şu an çok fazla ayrıntıya girmenin zamanı olduğunu düşünmüyorum.”

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Soyunma odasında bölünme iddialarını reddetti

Kaptan ile teknik ekip arasındaki gerilim münferit bir olay değil. Fernandes, son haftalarda kulüp yetkililerini kamuoyu önünde eleştiren ikinci United oyuncusu.

Lisandro Martinez de kısa süre önce tepkisini futbol direktörü Jason Wilcox'a ve kulüp yönetim kuruluna yöneltmişti. Art arda gelen bu çıkışlar, Old Trafford soyunma odasında olası bir bölünmeye ilişkin ciddi soruları da beraberinde getirdi. Ancak Carrick, kulüp içinde karışıklık yaşandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

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“Bölünme yok, hayır, bölünme yok,” diye ısrar etti. “Sadece en iyi yaptığımız işe geri dönmeliyiz ve döneceğiz. Kesinlikle doğru yönde ilerlemeliyiz. Bunu mümkün kılacak adımları atmalıyız. Dolayısıyla durum oldukça açık.”

Bournemouth karşısında toparlanma hedefi

Manchester United, Bournemouth'u ağırlamaya hazırlanırken taktik konusundaki anlaşmazlıkları hızla geride bırakmak zorunda. Pazar günü Old Trafford'da oynanacak maç, Como karşısındaki kötü sonuca yanıt vermek için kritik bir fırsat.

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Carrick, dışarıdan gelen tepkiler artarken takımı yeniden doğru yola sokmaya kararlı. Oyuncularının son dönemde yaşadıkları aksilikleri aşarak sahada sağlam ve uyumlu bir performans sergilemelerini sağlamaya çalışacak.